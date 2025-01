RWE erhofft sich durch den Einstieg in die Nutzung von Großbatterien als Energiespeichersysteme neue Wachstumsimpulse.Die Monate Oktober, Dezember und November galten im letzten Jahr als großer Rückschritt für die Energiewende in Deutschland. Durch die wenigen Sonnenstunden und zudem vergleichbar geringe Winde kam es zu der sogenannten Dunkelflaute in Deutschland. Konkret bricht hier die Stromproduktion aus den erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne ein. Dies führt in Deutschland zu einem erheblichen Import von Strom aus dem Ausland, da die eigenen ...

