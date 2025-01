EQS-Ad-hoc: naoo AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

naoo AG: naoo sichert sich EUR 25 Millionen Eigenkapital von GEM Global Yield



29.01.2025 / 07:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





naoo sichert sich EUR 25 Millionen Eigenkapital von GEM Global Yield naoo AG erhält eine Finanzierungszusage über bis zu EUR 25 Millionen von GEM Global Yield.

Kapital wird für Expansion, technologische Weiterentwicklung und geplante Akquisitionen verwendet Zug/ New York, 29. Januar 2025 - Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), ein Schweizer Innovator im Bereich Social Media, hat eine Finanzierungsvereinbarung über EUR 25 Millionen Eigenkapital mit GEM Global Yield (GEM) abgeschlossen. Diese Finanzierung bietet naoo AG die nötige Flexibilität, um Wachstumskapital abzurufen und unterstützt die Pläne des Unternehmens zur Skalierung und Weiterentwicklung seiner Plattform. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung hat GEM sich verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten neue Aktien im gesamten Ausgabebetrag von bis zu EUR 25 Millionen zu zeichnen. naoo kann nach eigenem Ermessen Aktien an GEM ausgeben, zu 90 % des durchschnittlichen Schlusskurses, berechnet über die 15 Handelstage vor jeder Kapitalabrufung. Die maximale Beteiligung von GEM an naoo ist auf 29,9 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals begrenzt. Zusätzlich erhält GEM Optionsrechte (Warrants) zum Erwerb von 6,25 % der naoo-Stammaktien bei einem Ausübungspreis, der einer Unternehmensbewertung von EUR 60 Millionen entspricht. Die Optionsrechte haben eine Laufzeit von 36 Monaten, wodurch eine langfristige Interessensausrichtung zwischen GEM und den Wachstumszielen von naoo gewährleistet wird. Diese Eigenkapitalfinanzierung wird durch prospektfreie Kapitalerhöhungen im Rahmen des bestehenden Kapitalbandes der naoo AG unter Ausschluss des Bezugsrechts umgesetzt. Ausgegeben werden börsennotierte Stammaktien der naoo AG. Die Finanzierung ermöglicht es naoo, seine technologische Entwicklung zu beschleunigen, die Nutzerbasis auszubauen und gezielte Akquisitionen zur Stärkung seiner strategischen Marktposition zu verfolgen. Die Vereinbarung gibt naoo die nötige Flexibilität, um gezielt Chancen zu ergreifen und Mehrwert für Nutzer und Aktionäre zu schaffen. Karl Fleetwood, COO & CFO,

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



naoo hat kürzlich wichtige Meilensteine erreicht, darunter eine Top-3-Platzierung im Schweizer App Store für Social Apps. Im 4. Quartal 2024 stieg die Anzahl der Downloads im Vergleich zum Vorquartal um 65 %, während Interaktion der Nutzer stark zunahm - die Anzahl der Kommentare wuchs um 117 %. Diese Entwicklungen spiegeln die wachsende Beliebtheit der Plattform wider und unterstreichen ihr Potenzial für weiteres Wachstum. Über naoo Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen: https://www.naoo.com . Über GEM GEM Global Yield LLC SCS ("GEM") ist eine alternative Investmentgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar, die eine Vielzahl von Anlagevehikeln verwaltet und sich auf Schwellenmärkte weltweit konzentriert. Das Unternehmen hat bereits über 570 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen. Die Investmentvehikel von GEM bieten sowohl der Investmentgruppe selbst als auch ihren Investoren ein diversifiziertes Portfolio über verschiedene Anlageklassen hinweg, die das gesamte Spektrum globaler privater Investitionen abdecken. Jedes dieser Vehikel weist eine unterschiedliche operative Kontrolle, risikoadjustierte Rendite und Liquiditätsstruktur auf. Dadurch erhält GEM sowie seine Partner Zugang zu Small- und Mid-Cap-Management-Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPEs) sowie ausgewählten Venture-Investitionen. Weitere Informationen: https://www.gemny.com . Kontakt Medien und Investoren Axel Mühlhaus/ Jessica Pommer

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail naoo@edicto.de Benutzerinnen und Benutzer Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com

