Der DAX hat am Dienstag nach teils deutlichen Kursverlusten zu Wochenbeginn wieder Fahrt aufgenommen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 21.430,58 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex weiter zulegen können. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent höher auf 21.510 Punkte. Damit würden bis zum Allzeithoch bei 21.520,50 nur noch wenige Punkte fehlen.Heute steht gleich eine ganze Reihe wichtiger Termine auf dem Programm. Am Abend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...