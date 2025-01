ASML überrascht mit starkem Auftragseingang. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie erhielt im 4. Quartal doppelt so viele Aufträge wie erwartet. LVMH traf nach Börsenschluss die Erwartungen der Analysten. Eine starke Wende beim Umsatz blieb jedoch aus. Auf der heutigen Fed-Sitzung zählt nur der Ausblick. Niemand erwartet eine Zinssenkung, aber alle schauen darauf, wie Jerome Powell am Abend die neue Lage einschätzen wird.Der Aktienhandel in Asien bleibt auch am Mittwoch eingeschränkt. Die meisten Börsen bleiben aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...