Gute Nachricht, schlechte Nachricht: Für die Apple-Aktie gibt es heute mehrere Impulse. Während ein weiterer Analyst mit seiner Einschätzung vorsichtiger wird, hat Apple still und leise Elon Musks Satelliten-Dienst Starlink in die neueste iPhone-Software integriert - und dabei auch T-Mobile US als Partner ins Boot geholt.Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen wurden iPhones mit dem Starlink-Dienst getestet. Das am Montag veröffentlichte iOS-Update enthält nun offiziellen Starlink-Support.Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...