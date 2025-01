Die CrowdStrike-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Handelstag an der NASDAQ mit einem Kurssprung von 9,35 Prozent auf 408,68 US-Dollar. Dieser Anstieg markierte einen neuen historischen Höchststand für das Cybersicherheitsunternehmen, wobei der Kurs im Tagesverlauf sogar kurzzeitig die Marke von 411 US-Dollar erreichte. Bemerkenswert ist, dass sich CrowdStrike damit deutlich von der allgemeinen Marktschwäche im KI-Sektor absetzen konnte, die durch die Diskussion um den chinesischen ChatGPT-Konkurrenten DeepSeek ausgelöst wurde. Der Cybersicherheitsspezialist profitiert dabei von seiner strategisch günstigen Positionierung: Unabhängig davon, welche KI-Plattformen sich am Markt durchsetzen, steigt mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz auch der Bedarf an robusten Sicherheitslösungen.

Technologische Exzellenz bestätigt

Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Aktie durch herausragende Testergebnisse der unternehmenseigenen Falcon-Plattform. Im aktuellen SE Labs Enterprise Advanced Security Ransomware Test 2024 erreichte das System Bestwerte in allen Kategorien mit jeweils 100 Prozent bei Erkennung, Schutz und Genauigkeit. Diese perfekte Leistung bei der Abwehr von bekannten und unbekannten Bedrohungen unterstreicht die technologische Führungsposition von CrowdStrike im Bereich der Cybersicherheit und rechtfertigt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Anzeige

CrowdStrike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CrowdStrike-Analyse vom 29. Januar liefert die Antwort:

Die neusten CrowdStrike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CrowdStrike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CrowdStrike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...