Die neue KI-gesteuerte Lösung stärkt Content Creator:innen und -Vermarkter:innen, die Produktivität zu steigern, wirkungsvolleren Content zu erstellen und die globale Reichweite mit minimalem Aufwand zu erweitern

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das Unternehmen für Streaming-Technologie, das weltweit das größte Vertrauen genießt, gibt die Einführung seiner AI Content Suite bekannt, der ersten offiziellen allgemeinen Verfügbarkeitsversion nach einem erfolgreichen Kundenpilotprogramm im Jahr 2024. Diese innovative Suite führt eine Reihe von KI-gesteuerten Tools ein, um die Wirkung des Video Contents weiter zu steigern und gleichzeitig auch die Unternehmensproduktivität zu verbessern. Dies macht sie zu einem nahtlosen und einfachen Erlebnis für Content Creator:innen, um stärker von ihrem Content profitieren zu können und das Engagement ihrer Zielgruppen zu steigern.

Die Brightcove AI Content Suite umfasst drei KI-gesteuerte Funktionen Content Creation, Metadatenoptimierung und Übersetzung die die Video-Content-Produktion durch Automatisierung der Erstellung und Optimierungsprozesse vereinfachen.

"Die AI Content Suite ist ein Kraft-Multiplikator für alle, die die Wirkung ihres Video Contents verbessern möchten ohne ihre Arbeitsbelastung zu erhöhen", so Scott Levine, Chief Product Officer bei Brightcove. "Eingebettet in unsere Video-Plattform ermöglicht die AI Content Suite einen einfachen und schnellen Videoerstellungsmultiplikatoreffekt ohne auf andere Tools und Plattformen umsteigen zu müssen. Dadurch können unsere Kunden ihre Content-Reichweite und ihr Engagement maximieren."

Die AI Content Suite versetzt Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial des Video Contents, den sie besitzen mit folgenden Merkmalen auszuschöpfen:

Schnelle, automatisierte Konvertierung von Long-Form Content in fesselnde Short-Form Clips, Highlight-Rollen und themenbasierte Kapitel, um die Reichweite über alle Kanäle hinweg zu maximieren

Konvertierung von horizontalem Video Content in vertikale Formate, um die Interaktion mit mobilen Zuschauern und über soziale Plattformen hinweg zu erhöhen

Verbesserte Auffindbarkeit durch automatisch generierte Metadaten (einschließlich Titel, Tags und Beschreibungen), um sicherzustellen, dass die Zielgruppen relevanten Content finden und sich darauf einlassen

Universelle Übersetzungsfähigkeiten für Dutzende Sprachen, um die globale Reichweite zu vergrößern und den Content zugänglicher zu machen (folgt bald)

Die Brightcove AI Content Suite ist Teil der umfassenderen Produktstrategie und Roadmap von Brightcove. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen entwickelt, um Lösungen zu schaffen, die ihren Geschäftsanforderungen gerecht werden, wie etwa die Vertiefung des Austauschs mit den Zielgruppen und die Verbesserung der Effizienz bei der Erstellung, beim Editing und dem Vertrieb von Video Content.

"Die AI Content Suite hat unseren Clip- und Trailer-Produktionsprozess verändert. Was früher Stunden dauerte, dauert heute lediglich Minuten. Dadurch können wir die Kosten senken und uns mehr auf Kreativität und Strategie konzentrieren", so Remi Brunier, Director of Product und UX bei STV, dem meistgesehenen Spitzenzeitkanal in Schottland und Heimat einiger der am meisten gesehenen Sendungen im schottischen Fernsehen. STV war einer von Dutzenden Kunden, die am KI-Pilotprogramm von Brightcove teilnahmen. "Durch Automatisierung der Erstellung fesselnder und prägnanter Trailer für unseren Content haben wir unsere Produktion für eine größere Auswahl an Titeln skaliert und die Kosten deutlich gesenkt. Dieser Wandel war für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, da sich unser Team auf hochkarätige Projekte konzentrieren konnte und unsere Präsenz auf Social-Media-Plattformen verbessert wurde."

Die Brightcove AI Suite wird weiterhin basierend auf Kundenfeedback neue Produkte auf den Markt bringen. Diese umfassen das Hinzufügen von Text-to-Video-Fähigkeiten und die KI-gesteuerte automatisierte Video-Interaktivität, Personalisierung und Empfehlungen, die Zielgruppen einzubeziehen und Loyalität aufzubauen.

Brightcove ist der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und ethischer KI-Nutzung verpflichtet. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Tools in der AI Content Suite durch sein Security Framework und das Brightcove AI Pledge unterstützt werden. Als Teil dieses Versprechens wird Brightcove nie den Content oder persönliche Daten von Kunden nutzen, um KI-Modelle ohne deren ausdrückliche Zustimmung zu trainieren.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

