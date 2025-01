EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Mister Spex bestätigt Prognose und verzeichnet ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2 % im deutschen Kernmarkt Der Nettoumsatz für 2024 ging um 3 % auf rund € 216 Mio. zurück, was vor allem auf die Schließung internationaler Stores im vierten Quartal zurückzuführen ist. Damit liegt das Ergebnis innerhalb der prognostizierten Spanne von € 210 Mio. bis € 230 Mio.

von 2 %. Die bereinigte EBITDA-Marge bewegte sich ebenfalls innerhalb des Prognosekorridors von +1 % bis -4 % für das Jahr.

bewegte sich ebenfalls innerhalb des Prognosekorridors von +1 % bis -4 % für das Jahr. Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende auf über € 70 Mio.

belief sich zum Jahresende auf über € 70 Mio. Der durchschnittliche Bestellwert (AOV) für Korrektionsbrillen stieg im Jahresvergleich um 12 %.

für Korrektionsbrillen stieg im Jahresvergleich um 12 %. Prognose für 2025 wird am 27. März zusammen mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht. Im Jahr 2024 startete Mister Spex SE das Transformations- und Restrukturierungsprogramm SpexFocus, das die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte maßgeblich prägte. Mit der Optimierung des Filialnetzes durch die Schließung aller internationalen Stores, einer grundlegenden Neupositionierung der Marke und der konsequenten Reduzierung von Rabattaktionen wurden wesentliche Schritte bereits umgesetzt. Negativ beeinflusst wurde das Geschäft durch externe Herausforderungen wie eine gedämpfte Verbraucherstimmung und ungünstige Wetterbedingungen. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen liegt der Nettoumsatz für 2024 bei rund € 216 Mio., was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und sich im mittleren Bereich des Prognosekorridors bewegt. Das bereinigte EBITDA ist wie erwartet negativ, bleibt jedoch innerhalb der prognostizierten Spanne. Die Entwicklung spiegelt die Auswirkungen der laufenden Transformationsmaßnahmen, den anhaltenden Kostendruck sowie die schrittweise Abschaffung umfangreicher Rabattaktionen wider. Solides flächenbereinigtes Wachstum im deutschen Kernmarkt In der ersten Jahreshälfte stieg der Nettoumsatz um 1 % - angetrieben durch ein starkes Wachstum von 4 % in Deutschland, das einen Rückgang von 7 % im internationalen Segment ausgleichen konnte. Im zweiten Halbjahr führte die strategische Entscheidung, Preise zu erhöhen, Rabatte zu reduzieren und bis Jahresende alle internationalen Stores zu schließen, zu Umsatzrückgängen sowohl in Deutschland als auch international. Dennoch erwies sich das stationäre Geschäft in Deutschland als stabil und schloss das Jahr mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 2 % ab. Diese Entwicklung unterstreicht die zentrale Rolle und Stärke des deutschen Filialnetzes. "Das Jahr 2024 war für Mister Spex ein Jahr der Weichenstellung. Mit unserem Transformations- und Restrukturierungsprogramm SpexFocus haben wir entscheidende Schritte eingeleitet, um unser Geschäftsmodell zukunftssicher aufzustellen und unsere Profitabilität langfristig zu steigern. Trotz der Herausforderungen, die mit einer umfassenden Transformation einhergehen, konnten wir unsere Prognosen einhalten und zugleich wichtige Fortschritte erzielen - insbesondere in unserem deutschen Kernmarkt. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und die Relevanz unserer Omnichannel-Strategie", so Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender von Mister Spex. Korrektionsbrillen und SpexPro als Wachstumstreiber Kernbereiche von SpexFocus sind die Konzentration auf optische Expertise, die Erweiterung des Gläserportfolios durch die Einführung von SpexPro sowie die Positionierung von Mister Spex als "der Optiker deines Lebens". Im letzten Quartal 2024 wurden mit der Markteinführung von SpexPro im September entscheidende Anpassungen am Gesamtportfolio vorgenommen. Dies führte zu einem Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts bei Korrektionsbrillen (Average Order Value - AOV) um 12 % im Jahresvergleich und einem Plus von 30 % allein im vierten Quartal. Im Jahr 2025 wird Mister Spex das Programm SpexFocus konsequent fortsetzen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Steigerung der Profitabilität der Stores in Deutschland, die weitere Senkung von Gemeinkosten, die Stärkung der Marke und der optischen Expertise sowie insbesondere die Verbesserung des Cashflows. Für das Jahr 2024 belief sich der Kassenbestand zum Jahresende auf über € 70 Mio. Weitere Einzelheiten, einschließlich der geprüften Ergebnisse für 2024 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 werden am 27. März 2025 veröffentlicht. Über Mister Spex: Mister Spex ist Deutschlands führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Investor Relations Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist.



