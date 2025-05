Mister Spex hat ein solides erstes Quartal 2025 abgeliefert und zeigt erste Erfolge seiner Transformationsstrategie "SpexFocus". Der Umsatz sank zwar im Jahresvergleich um 13% auf 44,7 Mio. EUR, was auf strategische Ladenschließungen und eine geringere Rabattintensität zurückzuführen ist, jedoch verbesserte sich die Bruttomarge deutlich um 441 Basispunkte auf 56,4%. Der EBIT-Verlust verringerte sich auf -6,3 Mio. EUR und lag damit 19% über den Markterwartungen. Der operative Cashflow drehte ins Positive und erreichte 2,3 Mio. EUR. Das Filialnetz in Deutschland entwickelte sich dynamisch: Der flächenbereinigte Umsatz stieg um 13%, ebenso die Profitabilität der Stores. Die internationalen Umsätze blieben - wie erwartet - schwach. Mit einer soliden Liquiditätsposition von 70 Mio. EUR bestätigte Mister Spex seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Analysten von mwb research sehen deutliche operative Fortschritte und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,00 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE