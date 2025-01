EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Personalie

Natascha Sander wird CFO der technotrans SE



30.01.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Natascha Sander wird CFO der technotrans SE Sassenberg, 30. Januar 2025 - Der Aufsichtsrat der technotrans SE hat die Berufung von Natascha Sander mit Wirkung zum 1. Februar 2025 zur Finanzvorständin bekannt gegeben. Natascha Sander ist seit 2023 bei der technotrans SE als Leiterin Konzerncontrolling tätig und nimmt bereits seit Oktober 2024 zusätzlich kommissarisch die Verantwortung als CFO erfolgreich wahr. Der Konzernvorstand besteht damit aus den Mitgliedern Michael Finger (CEO) und Natascha Sander (CFO). Natascha Sander ist neue Finanzvorständin bei der technotrans SE. Die 44-jährige ist seit 2023 bei technotrans als Leiterin Konzerncontrolling tätig und nimmt bereits seit Oktober 2024 zusätzlich kommissarisch die Verantwortung als CFO erfolgreich wahr. Natascha Sander ist ausgebildete Diplom-Betriebswirtin und verfügt über einen Abschluss als Executive MBA in den Bereichen Controlling & Accounting. Durch verantwortungsvolle Positionen, unter anderem bei GEA, RWE sowie Karmann, verfügt sie über umfassende Erfahrungen im internationalen und industriellen Umfeld. "Natascha Sander hat uns als Leiterin Konzerncontrolling sowie als kommissarische Finanzvorständin fachlich wie persönlich überzeugt. Wir freuen uns, eine passgenaue Kandidatin für diese verantwortungsvolle Position aus den eigenen Reihen zu berufen. Das Vorstandsteam, bestehend aus Natascha Sander und Michael Finger, stellt aus unserer Sicht eine ideale Besetzung dar, um die strategischen Ziele des technotrans-Konzerns weiter umzusetzen", sagt Peter Baumgartner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der technotrans SE. "Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Im Team mit Michael Finger möchte ich meine Erfahrungen einbringen und mit allen Mitarbeitenden gemeinsam den eingeschlagenen Weg des technotrans-Konzerns zu nachhaltigem und profitablem Wachstum aktiv mitgestalten", kommentiert Natascha Sander. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





30.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com