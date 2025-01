DJ UPDATE/Roche erwartet Umsatz- und Gewinnplus 2025 - Dividende steigt

--2024 Dividende 9,70 Franken/Aktie nach 9,60

--Umsatzplus und EPS/Aktie über Erwartungen

--Aktie zu Handelsbeginn leicht im Minus

Von Helena Smolak

DOW JONES--Roche erhöht nach überraschend guten Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr die Dividende um 0,10 Schweizer Franken je Aktie. Auch in den kommenden Monaten sollen die Geschäfte sich weiter gut entwickeln, kündigte der Schweizer Pharmakonzern an. Das Umsatzwachstum 2025 soll währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, der Kerngewinn je Aktie im hohen einstelligen Bereich wachsen, die Dividende erneut steigen. Die Aktie sank im frühen Handel leicht um 0,6 Prozent und war damit schwächer als der Gesamtmarkt. Den Analysten von Intron Health zufolge ist der Ausblick beim Umsatz im Rahmen der Konsenserwartungen, beim Gewinn je Aktie jedoch ambitionierter als die Markterwartungen. Vontobel-Analyst Stefan Schneider bewertete die Ergebnisse als solide, fand aber den Gewinn im Segment Diagnostik enttäuschend.

Wie Roche mitteilte, soll die Dividende für das abgelaufene Jahr auf 9,70 Franken je Aktie steigen von 9,60 Franken im Vorjahr. Im vergangenen Jahr steigerte Roche den Umsatz um 3 Prozent auf 60,50 Milliarden Schweizer Franken. Währungsbereinigt betrug der Anstieg den weiteren Angaben zufolge 7 Prozent, wobei sowohl die Pharma- als auch die Diagnostik-Division wuchsen. Im Schlussquartal betrug das Umsatzplus 9 Prozent.

Der Kerngewinn je Aktie stieg auf 18,80 Franken von 18,57 Franken.

Umsatz und Kerngewinn übertrafen die Markterwartungen. Analysten hatten einer Konsensschätzung von Visible Alpha zufolge mit einem Kerngewinn je Aktie von nur 18,59 Franken bei einem Umsatz von 60,41 Milliarden Franken gerechnet.

Der Kernbetriebsgewinn legte 2024 den Angaben zufolge um 14 Prozent auf 20,8 Milliarden Franken zu, getrieben durch Umsatzsteigerungen, eine verbesserte Bruttomarge und effizientes Kostenmanagement. In Franken betrug die Steigerung 8 Prozent, so Roche. Je Aktie betrug der Anstieg 7 Prozent, bereinigt um einen Einmaleffekt aus der Beilegung von Steuerstreitigkeiten im Jahr 2023 bei 12 Prozent.

Unter dem Strich sank der IFRS-Gewinn jedoch, das Unternehmen begründete dies mit Wertminderungen auf Goodwill in Zusammenhang mit den Zukäufen Flatiron Health und Spark Therapeutics. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen habe sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Ergebnisse ausgewirkt, so das Unternehmen.

