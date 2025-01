Die Nestlé-Aktie zeigt sich am Handelstag mit wechselhafter Performance an der Schweizer Börse SIX. Nach einem Handelsstart bei 78,38 CHF bewegte sich der Kurs in einer moderaten Spanne, wobei zwischenzeitlich ein Tageshoch von 78,54 CHF erreicht wurde. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 1,5 Millionen gehandelten Aktien lebhaft, was das anhaltende Interesse der Investoren am Schweizer Lebensmittelkonzern unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 100,56 CHF, das Anfang Februar 2024 markiert wurde. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste die Aktie einen beachtlichen Kurssprung von mehr als 28 Prozent verzeichnen.

Analysten bleiben optimistisch für 2024

Die Expertengemeinde zeigt sich trotz der aktuellen Kursentwicklung zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Nestlé-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 85,33 CHF sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 3,00 CHF je Aktie im Vorjahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer leichten Erhöhung auf 3,03 CHF. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 4,61 CHF prognostiziert, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Nestle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nestle-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Nestle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nestle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...