Swissnet Group erweitert die bestehende Kundenbeziehung mit Philip Morris und unterzeichnet einen zusätzlichen Vertrag über CHF 1,2 Mio.



31.01.2025 / 09:00 CET/CEST

31.01.2025





Swissnet Group erweitert die bestehende Kundenbeziehung mit Philip Morris und unterzeichnet einen zusätzlichen Vertrag über CHF 1,2 Mio. Berg, Schweiz - 31. Januar 2025 - Die Swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) erweitert ihre Zusammenarbeit mit Philip Morris International (PMI) und treibt die Digitalisierung von Point-of-Sale-Systemen (POS) in Deutschland und Österreich voran. Mit der Bereitstellung von 11.000 IoT-SIM-Karten für digitale Signage-Monitore leistet die Swissnet Group einen entscheidenden Beitrag zur Optimierung der Kundenkommunikation und Verkaufsförderung am POS. Der Vertragsabschluss ist für Swissnet mit einem Umsatz von rd. CHF 1.2 Mio. verbunden. Boris Tölzel, Co-CEO der Swissnet Group, erklärt: "Die Zusammenarbeit mit Philip Morris ist ein Paradebeispiel dafür, wie IoT-Technologie und Datenmanagement Hand in Hand gehen, um den Einzelhandel zu revolutionieren. Wir freuen uns, Philip Morris bei der Umsetzung innovativer Lösungen zu unterstützen, die nicht nur die digitale Effizienz steigern, sondern auch neue Maßstäbe in der POS-Technologie setzen." Mit der laufenden Entwicklung neuer Technologien und der Erweiterung der internationalen Reichweite unterstreicht die Swissnet Group ihr Engagement, führende Unternehmen wie Philip Morris bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Diese Projekte sind Teil der Wachstumsstrategie der Swissnet Group, die darauf abzielt, in den Bereichen IoT, Datenmanagement und Cloud-Lösungen Marktführer zu werden. Über Swissnet Group Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





