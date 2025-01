EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

The Platform Group AG übertrifft die Prognose im Geschäftsjahr 2024 und gibt Prognose für Geschäftsjahr 2025 bekannt



31.01.2025

Düsseldorf, 31. Januar 2025. The Platform Group AG übertrifft die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Grund ist ein starkes organisches Wachstum in der zweiten Jahreshälfte, eine Erhöhung der Partnerzahl, eine gestiegene Zahl aktiver Kunden sowie der Beitrag der akquirierten Gesellschaften im Geschäftsjahr. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 % auf EUR 903 Mio., die bereits erhöhte Prognose lag bei EUR 880 Mio. bis EUR 900 Mio. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 % auf EUR 525 Mio., die bereits erhöhte Prognose lag bei EUR 500 Mio. bis EUR 520 Mio. Das bereinigte EBITDA wird nach vorläufigen Zahlen bei EUR 33,2 Mio. liegen und damit über der eigenen Prognose von EUR 29 Mio. bis EUR 32 Mio., der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt 47 %. Der Nettogewinn der Gesellschaft wird nach vorläufigen Zahlen bei EUR 35,5 Mio. liegen (Vorjahreszeitraum: EUR 33,3 Mio.), dies entspricht einem Gewinn pro Aktie (EPS) von EUR 1,7. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Anstieg beim Bruttowarenvolumen (GMV) auf mindestens EUR 1,2 Mrd., einen Umsatz in einer Spanne von EUR 590 Mio. bis EUR 610 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 40 Mio. bis EUR 42 Mio. Die Finanzkennzahlen sind vorläufig, beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns und sind ungeprüft. The Platform Group AG wird die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 9. Mai 2025 veröffentlichen.



