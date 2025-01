ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei stark gewesen, und das Aktienrückkaufprogramm liege über den Erwartungen, schrieb Analyst Jo Walton am Donnerstagabend ach zweitem Blick auf den Quartalsbericht. Das Medikament Dupixent sorge weiter für hohe einstellige Wachstumsraten. In der Telefonkonferenz habe man sich zudem zuversichtlich für das Atemwegspräparat Beyfortus geäußert - trotz der Konkurrenz./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 20:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578