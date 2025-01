EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

The Platform Group AG mit erfolgreichem Kapitalmarkttag, übertroffener Prognose im Geschäftsjahr 2024 und neuer Prognose für 2025 - Rekordjahr erwartet



31.01.2025 / 11:15 CET/CEST

The Platform Group AG mit erfolgreichem Kapitalmarkttag, übertroffener Prognose im Geschäftsjahr 2024 und neuer Prognose für 2025 - Rekordjahr erwartet

Starkes organisches Wachstum in H2 2024, Erhöhung der Partnerzahl, gestiegene Zahl aktiver Kunden sowie Beitrag der akquirierten Gesellschaften treiben positive Entwicklung

GMV wächst um 28 % auf EUR 903 Mio. (Prognose: EUR 880 Mio. bis EUR 900 Mio.)

Nettoumsatz steigt um 20 % auf EUR 525 Mio. (Prognose: EUR 500 Mio. bis EUR 520 Mio.)

EBITDA bereinigt mit Zunahme von 47 % auf EUR 33,2 Mio. (Prognose: EUR 29 Mio. bis EUR 32 Mio.), bereinigte EITDA-Marge 6,3 %

Konzernergebnis erhöht sich auf EUR 35,5 Mio. (Pro-forma 2023: EUR 33,2 Mio.)

Prognose 2025: GMV mind. EUR 1,2 Mrd., Nettoumsatz EUR 590 Mio. bis EUR 610 Mio. sowie bereinigtes EBITDA EUR 40 Mio. bis EUR 42 Mio. und bereinigte EBITDA-Marge von 7 %

Erhöhung Mittelfristprognose 2026: Bruttowarenvolumen (GMV) EUR 1,5 Mrd., Umsatz EUR 700 Mio. und bereinigte EBITDA-Marge von 7 %, 35 Branchen und 17.000 Partner sowie Verschuldungsgrad von 1,5 bis 2,3

Düsseldorf, 31. Januar 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1 , " TPG" ), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute ihren Kapitalmarkttag mit über 55 Investoren, Bankvertretern und Aktionären in Frankfurt gehalten. Im Rahmen des Kapitalmarkttages wurde wesentlich auf die aktuellen Finanzkennzahlen, die M&A-Strategie, die Softwarenentwicklung sowie auf konkrete Projekte der TPG eingegangen.



The Platform Group AG übertrifft Prognose 2024 The Platform Group AG übertrifft die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Prognose bereits zweifach angehoben, zuletzt am 27. September 2024. Grund für die positive Entwicklung ist ein starkes organisches Wachstum in der zweiten Jahreshälfte, eine Erhöhung der Partnerzahl, eine gestiegene Zahl aktiver Kunden sowie der Beitrag der akquirierten Gesellschaften im Berichtszeitraum. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 % auf EUR 903 Mio., die bereits erhöhte Prognose lag bei EUR 880 Mio. bis EUR 900 Mio. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 % auf EUR 525 Mio., die bereits erhöhte Prognose lag bei EUR 500 Mio. bis EUR 520 Mio. Das bereinigte EBITDA wird nach vorläufigen Zahlen bei EUR 33,2 Mio. liegen und damit über der eigenen, erhöhten Prognose von EUR 29 Mio. bis EUR 32 Mio., der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt 47 %. Der Nettogewinn der Gesellschaft wird nach vorläufigen Zahlen bei EUR 35,5 Mio. liegen (Vorjahreszeitraum: EUR 33,3 Mio.), dies entspricht einem Gewinn pro Aktie (EPS) von EUR 1,7. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 wurden 1.042 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Das Geschäftsjahr 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, dass eine Diversifikation in Branchen und die Spezialisierung auf profitable Nischen sich auszahlen. Unser Profit konnte überproportional gesteigert werden, 2024 war ein Rekordjahr und dies in einem Umfeld, in welchem viele Unternehmen unserer Branche nicht wachsen konnten. Der Onlinehandel wechselt inzwischen wieder in den Wachstumsmodus. Wir blicken daher sehr optimistisch in das Jahr 2025 und erwarten, dass alle vier Segmente zu diesem Wachstum beitragen."



Prognose Geschäftsjahr 2025 - Rekordjahr erwartet Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Anstieg beim Bruttowarenvolumen (GMV) auf mindestens EUR 1,2 Mrd., einen Umsatz in einer Spanne von EUR 590 Mio. bis EUR 610 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 40 Mio. bis EUR 42 Mio., dies bei einer Mindestmarge beim bereinigten EBITDA von 7 %. Die Planung bezieht sich auf die derzeitigen Aktivitäten und konsolidierten Gesellschaften der Gruppe. Es wird erwartet, dass TPG per Ende 2025 in 30 Branchen ihre Software- und Plattformlösungen betreibt, es werden fünf bis acht Akquisitionen geplant.



Laura Vogelsang, Vorstand der The Platform Group AG: "Unsere Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024 zeigen, dass sich unsere Strategie auszahlt. Die im Jahr 2024 getätigte Mittelfristprognose für das Jahr 2025 erhöhen wir entsprechend. Mit unserer Softwarelösung haben wir es geschafft, schnell in neue Branchen einzusteigen, dort Kosten zu senken und mit einem Plattformansatz zu wachsen. Wie auch im Vorjahr finden wir derzeit exzellente Bedingungen vor, profitable Gesellschaften für faire Bewertungen zu erwerben und sie mit unserem TPG-Ansatz dauerhaft im Wert zu steigern. Das stets kommunizierte, mittelfristige Ziel, unsere Plattformlösungen in 30 Branchen zu betreiben und ein GMV von EUR 1 Mrd. profitabel umzusetzen, wollen wir somit in 2025 wie geplant erreichen beziehungsweise übertreffen."



Mittelfristige Planung - Erhöhung der Prognose Ziel der Mittelfristplanung ist es, Aktionären, Partnern und Stakeholdern eine bessere Planbarkeit bezüglich der Geschäftsaktivität der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Mittelfristplanung der TPG basiert im Wesentlichen auf folgenden fünf Säulen: (1) GMV und Umsatz: TPG hat eine klare Ausrichtung auf profitables Wachstum und dies überwiegend in Nischenbereichen des eCommerce. Das Wachstum basiert dabei zum einen auf dem organischen Zuwachs an Kunden im B2B- und B2C-Bereich der Plattformlösungen, zum anderen auf selektiven Übernahmen von Unternehmen im Onlinebereich. Pro Jahr werden drei bis acht Unternehmen akquiriert und anschließend konsequent integriert. Durch das Plattformmodell und die Softwarelösungen wird das Wachstum mit einer geringen Kapitalbindung und damit geringeren Kapitalkosten erreicht, als dies klassische Onlineunternehmen erreichen können. Mittelfristiges Ziel ist es, ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,5 Mrd. zu erreichen. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von EUR 1,5 Mrd. GMV im Jahr 2026 zu erreichen. Im Hinblick auf den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand der TPG im Rahmen der Mittelfristprognose einen Mindestwert von EUR 700 Mio. (2) Profitabilität: Aus Sicht der TPG ist Umsatz ohne Profitabilität nicht akzeptabel. Das unternehmerische Handeln ist daher stets darauf ausgerichtet, die operative Ertragslage positiv zu gestalten und auch positive Nettoergebnisse als Konzern auszuweisen. Positive Ertragszahlen gehen bei der TPG mit positiven Cashflows einher, welche aktiv investiert werden. Mittelfristiges Ziel ist es, die operative Marge (EBITDA-Marge bereinigt) von 7-10 % zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2023 lag diese Kennzahl bei 5,1 %, im Geschäftsjahr 2024 wurde die Marge auf 6,3 % gesteigert. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von mind. 7 % im Jahr 2025 sowie in 2026 zu erreichen. (3) Branchen: TPG setzt darauf, die entwickelte Software- und Plattformlösung in zahlreichen Branchen einzusetzen und so das Risiko- und Chancenprofil auf zahlreiche Branchen zu diversifizieren. Per Ende 2024 war die TPG in 25 Branchen aktiv, unter anderem in den Bereichen Maschinenhandel, Dentaltechnik, Luxusmode, Fahrzeugteile und Möbelhandel. Auch wenn die Branchen verschieden sind, eines ist immer identisch: Die Software- und Plattformlösung der TPG, welche bei jedem neuen Vertical implementiert und umgesetzt wird. Dies senkt die Kosten bei den übernommenen Unternehmen, ermöglicht Wachstum und erhöht den Wert einer Beteiligung. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von 30 Branchen im Jahr 2025 wie geplant zu erreichen, für 2026 wird eine Ausweitung auf mindestens 35 Branchen erwartet. Im Rahmen der Mittelfristplanung erwartet der Vorstand die Akquisition von fünf bis acht Unternehmen jeweils in den Jahren 2025 sowie 2026. (4) Partner: Seit Beginn der Online-Aktivitäten der TPG im Jahr 2012 werden Partner an die Plattform- und Softwarelösungen der TPG angebunden. Partner umfasst dabei Händler, Hersteller und Großhändler von Produkten bzw. Leistungen. TPG übernimmt dabei sämtliche Leistungen für die Partner im eCommerce, damit ist TPG einzigartig in der Branche und grenzt sich von Konkurrenten ab. Durch jeden Partner, der angebunden wird, steigt die Anzahl von Produkten auf unseren Plattformen, und neue Produkte sorgen für mehr aktive Kunden, welche die Produkte kaufen. Dadurch steigen GMV sowie Umsatz. Im Jahr 2025 wird ein Wachstum auf 15.000 Partner geplant, im Rahmen der Mittelfristplanung erwartet der Vorstand ein Wachstum auf mindestens 17.000 Partner bis zum Jahr 2026. (5) Verschuldung: Profitables Wachstum setzt voraus, dass der operative Gewinn der Gesellschaft zielführend investiert wird und die Verschuldung stets auf einem konservativen, geplanten Level bzw. Zielkorridor verbleibt. TPG hat dabei zwei Investitionsbereiche: (a) Software für Plattformlösungen sowie (b) Übernahme von Onlineunternehmen bzw. Plattformen. Beide Investitionsbereiche hängen direkt miteinander zusammen: Akquirierte Unternehmen erhalten die Softwarelösungen der TPG, können dadurch Kosten einsparen und als Plattform profitabel mit neuen Partnern wachsen. Im Jahr 2024 hat die TPG erstmals eine Anleihe erfolgreich platziert. Für die Steuerung der Finanzen sowie der Verschuldung hat die TPG als Kennziffer den Verschuldungsgrad (definiert als bereinigtes EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung ohne Leasingverbindlichkeiten) mit einem mittelfristigen Level von 1,5 bis 2,3 geplant. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von 1,5 bis 2,3 in den Jahren 2025 sowie 2026 zu erreichen. Die Finanzkennzahlen sind vorläufig, beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns und sind ungeprüft. Im Jahr 2023 wurden pro-forma Kennzahlen zur besseren Vergleichbarkeit herangezogen (Verweis auf den Geschäftsbericht 2023). The Platform Group AG wird die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 9. Mai 2025 veröffentlichen.



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 25 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusprodukte. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 525 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von EUR 33 Mio. realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



