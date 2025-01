Ein Börsen-Neuzugang aus dem letzten Jahr sorgt für Aufsehen. Die naoo AG kam im vergangenen Dezember an den Markt und konnte zuletzt kräftige Kursgewinne verzeichnen, auch auf Grundlage einer positiven Nachrichtenlage. Das Schweizer Social-Media-Unternehmen betreibt eine innovative Plattform, die den Fokus auf Community und Kreativität legt.

Ende Januar 2025 gab naoo den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über 25 Millionen Euro mit GEM Global Yield bekannt. Diese Finanzierung soll die technologische Weiterentwicklung beschleunigen, das Nutzerwachstum fördern und geplante Akquisitionen unterstützen. Außerdem wurde bekannt, dass die naoo-App im vierten Quartal 2024 ein starkes Wachstum verzeichnete und erstmals Platz 3 der Schweizer App-Charts erreichte. Die Anzahl der Downloads stieg im Vergleich zum Vorquartal um 65 %, während die Nutzerinteraktionen, wie Kommentare, um 117 % zunahmen.

NebenwerteWelt.de (NWW) hat beim Finanzvorstand und COO CFO und COO Karl Fleetwood nachgefragt, welche Geschäftsidee hinter naoo steckt, wie man KI einsetzt und welche Maßnahmen das Unternehmen zur weiteren Skalierung des Wachstums plant.

NWW: naoo kombiniert Social Media mit einem einzigartigem Belohnungssystem und Gamification-Ansätzen. Können Sie unseren Lesern erklären, wie dieses Konzept genau funktioniert?

Karl Fleetwood: naoo ist eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation. Jeder kann sofort Influencer werden, da auch Aktivitäten belohnt werden, ohne dass man gleich Tausende von Followern haben muss. Denn durch guten Content und beispielsweise der Teilnahme an Umfragen können unsere User - wir nennen sie naooies - naoo-Punkte sammeln. Unternehmen und regional ansässige Gewerbetreibende können die Vergabe von naoo Punkte nutzen, um die naooies aus der Social-Media-Umgebung in ihre Geschäfte zu lotsen. Nutzer entdecken neue Locations, erhalten exklusive Angebote von Unternehmen in ihrer Umgebung und können sich mit Menschen aus ihrer Stadt vernetzen. Unser AI-gestütztes Empfehlungssystem spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es relevante Orte, Veranstaltungen und Gleichgesinnte gezielt zusammenführt. naoo ist ein großes lebendiges Ökosystem, das digitale Erlebnisse mit der realen Welt verknüpft.

NWW: Warum glauben Sie, dass sich naoo von Plattformen wie Instagram oder YouTube abheben kann?

Karl Fleetwood: Während Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok oder X auf globale Reichweite setzen und dabei das direkte Umfeld der Nutzer außer Acht lassen, gehen wir einen anderen Weg: Uns ist der Mensch in seinem lokalen Umfeld wichtig. Das echte Leben ist unser Ausgangspunkt. Aus regionaler Stärke vor Ort wollen wir heraus wachsen und zu einer anerkannten und starken Marke im Social-Media-Bereich werden.

Dass unser Ansatz bereits in der Schweiz funktioniert, zeigt der Blick auf den App Store. naoo belegte Mitte Januar 2024 bereits Platz 3 in der Schweiz. Erst dahinter folgten Telegram, WhatsApp und Facebook auf den weiteren Plätzen. Diese starke regionale Positionierung in der Schweiz wollen wir sukzessive in andere Märkte exportieren.

NWW: Künstliche Intelligenz spielt eine Schlüsselrolle bei naoo, insbesondere bei der Personalisierung von Content und der Vorschlagserstellung für Nutzer. Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie AI das Erlebnis für die Nutzer verbessert?

Karl Fleetwood: Absolut! Bei naoo setzen wir Künstliche Intelligenz gezielt ein, um das Nutzererlebnis so individuell, relevant und interaktiv wie möglich zu gestalten. Dabei analysiert unsere AI nicht nur klassische Interaktionen wie Likes und Kommentare, sondern auch subtile Verhaltensmuster - z. B. wie lange jemand einen Beitrag ansieht oder mit welchem Content sich ähnliche Nutzer beschäftigen. Das versetzt uns in die Lage, den naooies maßgeschneiderte Inhalte auszuspielen, die genau zu deren Interessen und Vorlieben passen. Klassischerweise werden für einen Match zweier User nur oberflächliche Gemeinsamkeiten wie gemeinsame Freunde oder der Wohnort genutzt. Das reicht uns nicht. Unser Algorithmus führt eine interessenbasierte Analyse durch, die unter anderem Werte, Hobbys und Karriereziele mitberücksichtigt. Denn das ist, was echte soziale Verbindungen schafft.

Unsere AI kümmert sich auch um den Spaßfaktor und steuert deshalb dynamisch, wie naooies Punkte und Belohnungen verdienen. Sie erkennt z. B., welche Arten von Challenges oder Interaktionen einen Nutzer besonders motivieren, und passt das Belohnungssystem individuell an. Dadurch bleibt das Engagement hoch, ohne dass sich Gamification-Elemente wiederholen oder vorhersehbar werden.

So schaffen wir eine intelligente, interaktive Plattform, die sich aktiv an den Nutzer anpasst und ihn langfristig inspiriert und begeistert.

