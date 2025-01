NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Frage sei nach den massiv gedämpften Erwartungen, ob das Schlimmste bereits vorüber sei, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Donnerstagabend nach Zahlen. Er sieht aber ein Risiko für weiter sehr hohe Lagerbestände und bleibt daher an der Seitenlinie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 19:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223