Tokio (ots/PRNewswire) -Globale Kunden sollen an Suche, Kauf, Verwaltung und Verkauf von japanischen Immobilien herangeführt werdenOpen House Group Co., Ltd. (TSE Prime:3288, nachstehend "Open House Group") freut sich, den Beginn der Akzeptanz von Kryptowährungen bekannt zu geben, um globalen Kunden den Kauf japanischer Immobilien zu erleichtern. Das Unternehmen, das zunächst Bitcoin und Ethereum unterstützt, wird die Stärken seiner Gruppe nutzen, um nach und nach breit gefächerte Immobiliendienstleistungen aus einer Hand anzubieten, die Suche, Kauf, Verwaltung und Verkaufsberatung umfassen.Open House Global Website: https://global.openhouse-group.com/Die Open House Group verfügt über ein umfangreiches Portfolio, das hauptsächlich in Tokio, Nagoya, Osaka und Fukuoka angesiedelt ist und von Wohnhäusern und Eigentumswohnungen bis hin zu Anlageobjekten wie Studio-Eigentumswohnungen und Bürogebäuden reicht. Das integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens mit Entwicklung, Vertrieb und Management ermöglicht es, den Kunden verschiedene Lösungen anzubieten. Darüber hinaus verwalten die Unternehmen der Open House Group Resort-Immobilien und US-Immobilien und bieten ihren Kunden Beratung zu allen Aspekten der Immobiliensuche, des Baus, des Verkaufs und des zukünftigen Wiederverkaufs im Rahmen eines One-Stop-Service.Seit 2022 erforscht die Open House Group die Anwendung von Kryptowährungen und Blockchain in der Wirtschaft und sponsert unter anderem eine Forschungsgruppe zum Lightning Network von Bitcoin. Yokiko Nishimura, die für diese Initiative verantwortlich ist, steht seit 2015 an vorderster Front bei der Gründung von Branchenverbänden für inländische Finanzinstitute und Kryptowährungsbörsen und verfolgt das Potenzial von Kryptowährungen und Blockchain im Finanz- und Zahlungsverkehr.Bitcoin, die führende Kryptowährung, hat im Jahr 2024 ein Transaktionsvolumen von 19 Billionen US-Dollar in seinem Netzwerk erreicht und damit die 8,7 Billionen US-Dollar aus dem Jahr 2023 deutlich übertroffen. Nach der Genehmigung des ersten Bitcoin-ETF durch die SEC im Jahr 2024 verstärkten institutionelle Anleger, für die der direkte Besitz zuvor nur schwer möglich war, ihre Investitionen. Vor dem Hintergrund von Berichten wie dem regelmäßig veröffentlichten Report des US-Finanzministeriums, in dem Bitcoin Eigenschaften zugeordnet werden, die denen von digitalem Gold ähneln, und angesichts der jüngsten politischen Maßnahmen der USA hat der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch erreicht.Die Open House Group betrachtet diese Kursschwankungen der Kryptowährungen nicht als spekulative Bewegungen, sondern als Chancen für die praktische Anwendung. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere darauf, die Stärken von Kryptowährungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen und Mikrozahlungen zu nutzen, um verbesserte Finanzdienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen prüft auch die Implementierung von Blockchain-basierten Diensten unter Verwendung von Smart Contracts. In einem ersten Schritt werden ab heute die Zahlungsoptionen Bitcoin und Ethereum eingeführt.*Bitte beachten: Den Kunden wird empfohlen, bei der Nutzung der Dienste der Open House Group die Gesetze, Steuervorschriften und sonstigen anwendbaren rechtlichen Rahmenbedingungen des Landes, in dem sie ansässig sind, zu beachten. Die Kunden sind für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinsichtlich der nationalen Systeme und Steuererklärungen verantwortlich.*Zum Start des Dienstes wird der Verkauf auf ertragsstarke Immobilien beschränkt sein. Die Open House Group wird schrittweise und je nach Kundennachfrage auf andere Immobilienarten ausgedehnt.*Rechtliche Verträge und wichtige Erklärungen zum Immobilienerwerb werden auf Japanisch bereitgestellt.Weitere Informationen finden Sie unter https://global.openhouse-group.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2610257/unnamed.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2610269/OPEN_HOUSE_GROUP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/open-house-group-startet-immobilienverkauf-uber-kryptowahrung-302365755.htmlPressekontakt:Yokiko Nishimura EMAIL: pr@openhouse-group.comOriginal-Content von: OPEN HOUSE GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101405/100928507