Gelsenkirchen - In der 2. Fußball-Bundesliga hat Magdeburg am Samstagabend auf Schalke 5:2 gewonnen.Magdeburgs Martijn Kaars erzielte vier von fünf Treffern in der 29., (45.+2), 56. und 74. Minute, zwischendurch traf auch Philipp Hercher in der 65. Minute.Für Schalke traf Adrian Gantenbein in der 69. Minute, der eingewechselte Janik Bachmann legte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einen weiteren "Ehrentreffer" drauf.Immerhin: Das Schalke-Team wurde nach der Partie von den Fans nicht ausgebuht, umgekehrt zeigte sich das Magdeburger Team nicht gerade euphorisch. Beide Mannschaften sind fokussiert, auch wenn für Schalke die Aufholjagd nun vorerst gestoppt ist.Königsblau bleibt auf Rang 13. Magdeburg klettert zumindest vorerst auf Rang zwei, könnte aber noch von dem am Sonntag spielenden HSV verdrängt werden.