STUTTGART - Die VW -Tochter Porsche will Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen loswerden. Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche sei beauftragt worden, Gespräche mit den zwei Vorständen über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen, teilte der Sportwagenbauer in Stuttgart in einer Pflichtmitteilung für die Börse mit.

MAILAND - Die eine Übernahme der Commerzbank DE000CBK1001> anpeilende Unicredit hält eine kleines Aktienpaket an dem Versicherer Generali . Die italienische Bank teilte am Sonntag mit, etwa 4,1 Prozent der Aktien zu halten. Weitere 0,6 Prozent seien als übliche Dienstleistung für Kunden und verbundene Hedgefonds im Bestand.

HEIDENHEIM - Trotz einer wieder mal wackeligen Schlussphase hat Borussia Dortmund den erlösenden ersten Bundesliga-Sieg im neuen Jahr gefeiert. Drei Tage nach dem 3:1 gegen Schachtar Donezk in der Champions League gewann der schwer angeschlagene achtmalige deutsche Fußball-Meister beim abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim mit 2:1 (1:0).

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassungserweiterung für ein Brustkrebs-Begleitdiagnostikum erhalten. Konkret kann mit dem "Pathway-HER2-(4B5)"-Test nun eine neue Gruppe an Patientinnen identifiziert werden, die an metastasiertem Brustkrebs leidet und für eine Behandlung mit dem Medikament Enhertu infrage kommt, wie der Konzern am Freitagabend mitteilte.

HEIDENHEIM - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat Zugänge bis zum Ende des Transferfensters am Montagabend in Aussicht gestellt. "Ich werde jetzt keine Namen kommentieren. Das werden Sie nicht erwarten. Aber wir arbeiten an einigen Sachen", sagte Kehl dem Pay-TV-Sender Sky nach dem 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim. Für den kriselnden BVB war es der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2025, bevor am Sonntag der neue Coach Niko Kovac von Interimstrainer Mike Tullberg übernimmt.

MÜNCHEN - Die Transfergerüchte um Mathys Tel vom FC Bayern München gehen weiter. Wie der TV-Sender Sky berichtete, kommt es nun doch nicht zu einem Wechsel des Angreifers zu Manchester United. Davor hieß es, der 19-Jährige habe sich dafür entschieden. Demnach habe es keine Einigung zwischen den Clubs gegeben. Der englische Rekordmeister strebte ein Leihgeschäft an, die Bayern dagegen eine Kaufverpflichtung oder einen fixen Verkauf. Demnach sei nun noch der FC Arsenal eine Option.

HAMBURG/KOPENHAGEN - Die Großreedereien Hapag-Lloyd und Maersk sind nun offiziell Teil einer Allianz. Das bedeutet, dass Reedereien aus Hamburg und Kopenhagen, die zu den größten der Welt gehören, den Laderaum ihrer Containerschiffe teilen. Die schon seit mehr als einem Jahr vorbereitete Partnerschaft nennt sich "Gemini Cooperation".

GRÜNHEIDE - Nach Ermittlungen zu einer Projektion mit Bildern des US-Milliardärs Elon Musk an der Fassade des Tesla-Werks bei Berlin hält die Polizei die Aktion inzwischen für echt. "Die Kriminalpolizei geht mittlerweile davon aus, dass es die Projektion tatsächlich gegeben hat", teilte die Polizeidirektion Ost mit.

BRÜSSEL - In der Europäischen Union werden am Sonntag neue Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Kraft gesetzt. Nach dem KI-Gesetz der EU (AI Act) sind von diesem Stichtag an KI-Systeme verboten, die "unannehmbare Risiken" für die Sicherheit, Gesundheit oder Grundrechte darstellen, außer wenn es um die "nationale Sicherheit" geht.

MÜNCHEN - Die weit verbreiteten Abnehmwünsche in Europa und Nordamerika schaffen nach einer internationalen Umfrage einen Milliardenmarkt für Sportbranche, Nahrungsmittelindustrie, Pharmahersteller und Gesundheitswesen. Mehr als die Hälfte der 2.150 Befragten in den USA, Deutschland und Großbritannien hat demnach im vergangenen Jahr versucht, abzunehmen. Für die Untersuchung beauftragte die Unternehmensberatung Strategy& das Umfrageinstitut Appinio. In Deutschland nahmen 700 Menschen teil.



-Einweggeschirr könnte in etlichen Städten teurer werden -ROUNDUP: Union stellt Generalsanierung des Schienennetzes infrage -Moselschleuse acht Wochen nach Unfall wieder in Betrieb -Umfrage: Viele warten wochenlang auf Facharzttermin

-Schott: Übernahme der Ilmenauer QSil abgeschlossen

-Trotz Abstürzen - Experten halten Fliegen für sicher

-Neuer Trainer Kovac nimmt Arbeit in Dortmund auf

-Drohung gegen Firmenchef nach AfD-Großspende

-WAHL 2025: Steuersenkung könnte Stromkosten um 7 Prozent verringern -Verdi bestreikt Schleuse: Folgen für Schiffsverkehr erwartet°

