Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Erwerb des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Übernahme wird das Segment Engineering & Technology von Mutares als neue Plattform-Investition weiter ausgebaut. Buderus Edelstahl: Tradition trifft Innovation Die 1731 gegründete Buderus Edelstahl GmbH ist ein führender Hersteller von hochwertigen Spezialstählen, insbesondere in den Bereichen: Werkzeugstahl Edelbaustahl Freiformschmiedestücke Gesenkschmiedestücke Warmband und Kaltband Walzhalbzeuge Buderus genießt in den Bereichen ...

