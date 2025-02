Die Porsche AG will Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen vor die Tür setzen. Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche sei beauftragt worden, Gespräche mit den zwei Vorständen über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen. Das teilte der Sportwagenbauer in Stuttgart in einer Pflichtmitteilung für die Börse mit.Finanzvorstand Lutz Meschke ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied für Finanzen und IT, von Platen ist Vorstandsmitglied ...

