The following instruments on XETRA do have their first trading 04.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.02.2025Aktien1 CA4577022078 Inspiration Energy Corp.2 AU0000367443 Southern Cross Gold Consolidated Ltd. CDIS3 AU0000330474 Sun Silver Ltd.4 CA6179311007 Morocco Strategic Minerals Corp.Anleihen/ETF1 US65339KDK34 Nextera Energy Capital Holdings Inc.2 US65339KDL17 Nextera Energy Capital Holdings Inc.3 XS2993969323 Skandinaviska Enskilda Banken AB4 SE0021923562 Caybon Holding AB5 DE000DW6AGR6 DZ BANK AG6 XS2997159491 MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.7 US65339KDG22 Nextera Energy Capital Holdings Inc.8 US65339KDM99 Nextera Energy Capital Holdings Inc.9 DE000NLB4928 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB4902 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB49Y0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB49W4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB49U8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB49S2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB49Q6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 XS2012044454 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.17 DE000CZ45ZG7 Commerzbank AG18 US65339KDJ60 Nextera Energy Capital Holdings Inc.19 US06418GAP28 The Bank of Nova Scotia20 US06418GAQ01 The Bank of Nova Scotia21 IE000MDKBOB3 First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF