Kupferaktien auf Überholspur: 100?% seit April - und trotzdem erst der Anfang? Kupfer wird zum Turbo-Rohstoff des Jahres!

Liebe Leserinnen und Leser,

erneut starke Signale von unserer Kupfer-Vorstellung Inspiration Energy (WKN: A40GPX | ISIN: CA4577022078 | CSE: ISP)! Der kanadische Explorer bringt sein Vorzeigeprojekt in Stellung - und zwar genau dort, wo Nachbar Ramp Metals jüngst mit seiner Rush-Entdeckung Schlagzeilen gemacht hat.

Die neueste AMRT-Satellitenuntersuchung (Atomic Mineral Resonance Tomography) bringt es auf den Punkt:



Mehrere Gold-Kupfer-Zielzonen entlang der östlichen Grundstücksgrenze - teils direkt im Trend zur Rush-Entdeckung, teils nur wenige Kilometer entfernt!

Ein geophysikalischer Hotspot mit Ansage:

- High-Priority-Zielzonen entlang des Rush-Trends,

- potenzielle geologische Kontinuität zur Cu-Au-Ag-Entdeckung von Ramp,

- klar definierte Cluster im Süden und Norden des Grundstücks - bohrbereit (Permits pending).

Charles Dejardins, CEO von Inspiration, bringt es auf den Punkt:

Wir könnten nicht aufgeregter sein. Die AMRT-Ergebnisse zeigen glasklar, wo es langgeht - und das Timing war selten besser.

Wichtig: Inspiration verweist dabei auch transparent darauf, dass die Funde des Nachbarn kein Garant für eigene Entdeckungen sind - aber genau dafür ist das geplante Bohrprogramm da. Jetzt wird getestet, was der Untergrund wirklich kann.

Was ist AMRT und warum ist es für Explorer so revolutionär?

Ein satellitengestütztes, hochauflösendes Fernerkundungssystem, das geophysikalische Strukturen bis in den Untergrund sichtbar macht - schneller, präziser, günstiger als viele klassische Methoden. Und: Inspiration gehört zu den ersten Junior-Explorern, die diese Technologie konsequent in die Praxis bringen.

Der Bohrplan? In Arbeit. Die Erwartungen? Hoch. Die Chance? Echt.

Der Kupferpreis notiert auf Allzeithoch. Der Junior-Mining-Sektor erlebt einen massiven Zulauf. Und Anleger achten ganz genau auf strategische Lagen mit Bezug zu neuen Funden. Inspiration Energy liegt goldrichtig.

Kupferpreis nach der Trumpansage am 8.7.2025 auf extremm hohem Niveau Quelle: tradingeconomics.com



Mit einem 100 % eigenen Projekt, modernster Technologie und einem Nachbarfund von medialer Strahlkraft hat dieser Explorer das Zeug zum echten Turnaround-Kandidaten. Wer bei der nächsten möglichen Entdeckung in Kanada dabei sein will, sollte jetzt genau hinschauen, die Aktie hat in diesem Jahr bereits eine Kursperformance von beinahe + 200 % seit Jahresanfang hingelegt!

Sie wachen morgens auf, checken Ihr Depot - und da ist sie: eine Aktie, die kaum jemand kennt, hat sich im Kurs verdoppelt. Alleine +100?% Kursgewinn in nur wenigen Wochen, seit Anfang April. Kein Medienhype, kein Meme. Was steckt dahinter?

Die Rede ist von Inspiration Energy (ISIN: CA4577022078 / WKN: A40GPX) - einem kleinen kanadischen Explorationsunternehmen, das bisher fast ausschließlich Spezialisten bekannt war. Und genau diese Unsichtbarkeit macht die jüngste Kursbewegung so bemerkenswert.

Denn während sich große Teile des Markts seit April kaum vom Fleck bewegen - getrieben von Zinsdebatten, Strafzoll-Drohungen aus den USA, die sich fast wöchentlich ändern, und wachsender geopolitischer Unsicherheit - die vor wenigen Wochen einen neuen Höhepunkt erreicht hat - hat sich dieser unscheinbare Rohstoffwert still und leise seit Jahresanfang um knapp 200 % nach oben katapultiert.

Enorme Kursgewinne seit Januar 2025. Konsolidierungsphase auf hohem Niveau nun beendet? Quelle: wallstreet-online.de

Betrachten wir die letzten 3 Monte, hat die Aktie von Inspiration Energy (ISIN: CA4577022078 / WKN: A40GPX) sogar in der Spitze eine lupenreine Kursverdopplung hingelegt, während viele Standardwerte auf der Stelle treten. Mit dieser Aktie im Depot hätte man ein wirkungsvolles Gegengewicht zum nervösen Gesamtmarkt gehabt. Und genau darin liegt der Reiz: Hier entsteht womöglich eine Story - bevor sie zur Story wird.

Während viele Investoren noch nach Orientierung suchen, hat dieser kanadische Rohstoff-Explorer leise, aber entschlossen aufgerüstet: Mit einer cleveren Projektakquise, einer neuen Technologieoffensive und einer Bewertung, die kaum unterboten werden kann. Ergebnis: Der Kurs hat sich innerhalb kürzester Zeit fast verdoppelt. Und das ist womöglich erst der Anfang.

Geheimplatz für die nächste Kursrakete? Dieses Projekt will es wissen

Im Zentrum der Story steht das Rottenstone North-Projekt in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Ein Gebiet, das geologisch als extrem vielversprechend gilt - unter anderem wegen der benachbarten Entdeckungen von Ramp Metals. Genau hier setzt Inspiration Energy an und bringt mit einer AMRT-Fernerkundungstechnologie ein modernes Verfahren ins Spiel, das es erlaubt, aussichtsreiche Zielzonen präzise zu identifizieren, bevor überhaupt ein Bohrer den Boden berührt hat. Weniger Aufwand, weniger Kosten - mehr Präzision.

Spannend dabei: Die Explorationsziele des Unternehmens liegen direkt im geologischen Trend der bereits erfolgreichen Funde des Nachbarn Ramp Metals. Und das ist keine Randnotiz - denn Ramp Metals selbst ist seit April 2024 durch die Decke gegangen: Von gerade einmal 0,16 CAD explodierte die Aktie in der Spitze auf über 1,77 CAD. Ein lupenreiner Tenbagger - in weniger als einem Jahr, im Endeffekt -stand heute- sogar eine Verelffachung. Solche Kursverläufe zeigen, was möglich ist, wenn ein kleines Explorationsunternehmen auf eine große Entdeckung trifft.



Verelffachung in einem Jahr. Quelle: wallstreet-online.de

Erste Genehmigungen sind bei Inspiration Energy bereits beantragt, und die Datenlage deutet auf eine potenzielle Vervielfachung des Unternehmenswerts - aktuell bei nur rund 6 Mio. USD - hin. Wer also glaubt, Penny-Stocks seien nur Spekulation ohne Substanz, sollte hier zweimal hinschauen. Denn Inspiration Energy bringt nicht nur ein interessantes Projekt mit, sondern trifft auch den Nerv der Zeit: Kupfer, Gold, Silber und Zink - alles Metalle, die im Zuge von Energiewende und Reshoring eine neue strategische Bedeutung gewinnen. Genau hier liegt der Hebel, der aus einer kleinen Explorationsaktie einen echten Tenbagger machen kann.

Und das Beste? Der Markt scheint die Story gerade erst zu entdecken.



Könnte das jetzt der Startschuss für das Explorationsabenteuer des Jahres gewesen sein?

Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) zündet die nächste Raketenstufe. Das Unternehmen hat den Beginn seiner hochmodernen AMRT-Fernerkundung (Atomic Mineral Resonance Tomography) auf dem zu 100 % eigenen Rottenstone North-Projekt in Saskatchewan bekanntgegeben. Ziel ist es, im Vorfeld der ersten Bohrungen die aussichtsreichsten Zielzonen präzise zu lokalisieren - mit minimalem Aufwand und maximaler wissenschaftlicher Genauigkeit.

Die Anwendung dieser resonanzbasierten Tomographie zur Kartierung unterirdischer Mineralisierungen markiert einen Technologiesprung in der Explorationspraxis. Denn mit der AMRT-Methode lassen sich mineralische Strukturen auf atomarer Ebene aufspüren - ganz ohne Bodenberührung. Für Inspiration ist das ein klarer strategischer Vorteil in einem wettbewerbsintensiven Rohstoffmarkt.

CEO Charles Desjardins betont:

Das ist ein zentraler Meilenstein auf unserem Weg zur ersten Bohrkampagne. Unsere Zielzonen liegen direkt im Trend der benachbarten RAMP-Funde. Wir glauben, dass wir hier auf einem extrem aussichtsreichen Stück Land sitzen.

Und diese Annahme hat Gewicht: Denn Ramp Metals Inc., der unmittelbare Nachbar von Inspiration, verzeichnete bereits vielversprechende Funde auf seinem "Rush"-Zielgebiet - ein geologischer Trend, der laut Karte nahtlos ins Rottenstone North-Projekt übergeht.

Die Investment-Story in Stichpunkten:

Nur 6 Mio. USD Börsenwert: Massives Aufholpotenzial bei operativem Fortschritt

Massives Aufholpotenzial bei operativem Fortschritt Technologie-Vorsprung dank AMRT: präzise Zieldefinition, weniger Bohrkosten

präzise Zieldefinition, weniger Bohrkosten Projekt in Kanada: politisch stabile Top-Jurisdiktion mit guter Infrastruktur

politisch stabile Top-Jurisdiktion mit guter Infrastruktur Antrag für Bohrgenehmigung gestellt: Genehmigungsprozess läuft

Genehmigungsprozess läuft Gold, Kupfer, Silber & Zink: ein Rohstoffmix, der perfekt zur Dekarbonisierung passt

Warum jetzt?

Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: Die Welt steuert auf einen strukturellen Kupfermangel zu, der durch Elektrifizierung, Energiewende und geopolitische Umbrüche weiter verschärft wird. Gleichzeitig erlebt der Goldpreis neue Rekorde, da Investoren Sicherheit in physischen Werten suchen. In genau diesem Spannungsfeld positioniert sich Inspiration Energy mit einem frischen Explorationsansatz, einem attraktiven Projekt - und einem Bewertungsvorsprung, der zum Kurstreiber werden könnte.

Wer bei Penny-Stocks nur Ramsch erwartet, könnte hier eines Besseren belehrt werden. Inspiration Energy vereint Technologie, Timing und Toplage - und ist damit ein heißer Kandidat für die Watchlist spekulativer Anleger.

Wird Inspiration Energy die nächste Tenbaggerstory in Saskatchewan?

Natürlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in ultra-spekulative Investments stecken. Nicht mal einen Großteil. Aber: Wenn man seinem Depot einen Gewinnturbo einbauen will, dann sollte man auch spekulative Investments mit hohen Risiken beimischen. Denn die Gewinnpotenziale sind oftmals gigantisch. Ein Treffer kann hier schon reichen, um ein Depot potenziell in eine höhere Vermögensklasse zu hebeln!

(Quelle: Inspiration Energy)

Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) könnte so eine Gewinnchance für risikobereite Anleger sein. Denn es könnte das Potenzial auf Krypto-ähnliche Gewinne im Tenbagger-Bereich bieten - aber als Rohstoffwert! Dieser Wert bringt alles mit, was es für die richtig spektakulären Börsengewinne braucht.

Die Börsengewinne, die Anlegern beim Erfolg die Möglichkeit bieten, auf einen Schlag eine Eigentumswohnung zu kaufen.

Oder den Kindern die Hochschulbildung an den besten Universitäten zu finanzieren.

Oder vielleicht den Sprung in die finanzielle Freiheit zu schaffen - während man noch jung genug ist, um diese in vollen Zügen zu genießen.

Spannende Entwicklung in direkter Nachbarschaft: Ramp Metals meldet neue Mineralisierung bei Rottenstone SW - was bedeutet das für unsere vorgestellte Aktie?

Bevor wir Ihnen gleich Inspiration Energy näher vorstellen: Die Nachrichtenlage aus Kanada sorgt für Aufsehen: Ramp Metals hat sein Frühjahrs-Bohrprogramm abgeschlossen - und dabei gleich mehrere potenziell wirtschaftliche Mineralisierungen entdeckt.

Insgesamt wurden 20 Bohrlöcher über knapp 5.000 Meter niedergebracht, u.a. am "Rush"-Zielgebiet - einem VMS-System, das nun durch einen 150-Meter-Step-Out erweitert wurde.

Das Interessante:

Dieses Projekt befindet sich nur wenige Kilometer entfernt von dem Gebiet, das wir in unserer jüngsten Aktienvorstellung beleuchten werden.

Was heißt das konkret?

?? Die Region rund um Rottenstone SW entwickelt sich mehr und mehr zu einem geologisch hochinteressanten Hotspot für Gold, Silber und Kupfer.

?? Die neue Mineralisierung von Ramp Metals belegt, dass hier offenbar weitaus mehr Potenzial schlummert, als bislang angenommen.

?? Für unser vorgestelltes Unternehmen, das in unmittelbarer Nachbarschaft operiert, könnte dies mittelfristig eine völlig neue Bewertungsperspektive eröffnen.

Denn: Wo andere bereits erfolgreich bohren, rückt der Fokus der Investoren schnell auch auf benachbarte Liegenschaften. Das gilt insbesondere dann, wenn - wie in diesem Fall - geophysikalische Strukturen und historische Funde übereinstimmen.

Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) welches wir Ihnen jetzt gleich vorstellen wollen, das in unmittelbarer Nachbarschaft operiert, könnte dies mittelfristig eine völlig neue Bewertungsperspektive eröffnen.

Denn: Wo andere bereits erfolgreich bohren, rückt der Fokus der Investoren schnell auch auf benachbarte Liegenschaften. Das gilt insbesondere dann, wenn - wie in diesem Fall - geophysikalische Strukturen und historische Funde übereinstimmen.

Darum wird es in der Region für Inspiration Energy-Aktionäre jetzt hochspannend!

Mini-Börsenwert von 6 Mio. USD bietet gewaltiges Aufwärtspotenzial

Es beginnt mit der Börsenbewertung. Aktuell hat Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) eine Marktkapitalisierung von extrem niedrigen 6 Mio. USD. Damit ist Inspiration Energy nicht mal mehr ein Microcap. Man ist ein Nanocap. Das mag manche Anleger abschrecken. Aber weitsichtige Investoren sehen die seltene Chance, die sich dadurch eröffnet!

Eine derartig winzige - anders kann man es nicht sagen - Börsenbewertung kann sehr viel Spielraum für potenzielle Kurssteigerungen bieten. Sehr viel Spielraum. Rechnen Sie: Selbst, wenn sich die Aktie von Inspiration Energy verzehnfachen sollte - ein waschechter Tenbagger mit +1.000 % Gewinn werden würde -, läge die Börsenbewertung erst bei rund 60 Mio. USD. Das ist immer noch absolut winzig.

Denken Sie an Nvidia: Das Unternehmen hat heute eine Börsenbewertung von 3,3 Bio. USD. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Aktie von diesem Niveau aus noch mal 10x ansteigen kann. Aber Inspiration Energy mit seiner winzigen Börsenbewertung von nur 6 Mio. USD kann dies.

Daher ist der Krypto-Vergleich nicht aus der Luft gegriffen. Doch es muss auch klar gesagt werden: Damit derartige Steigerungen erfolgen, muss bei der Unternehmensentwicklung sehr viel richtig laufen. Aber bewertungstechnisch ist die Luft für derartige Kursanstiege absolut gegeben.

Potenzieller Geniestreich beim Rottenstone North-Projekt

Dies führt uns direkt zu der Frage, warum Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) so niedrig bewertet ist. Das hat zwei Gründe: Die Unternehmensentwicklung befindet sich noch im Anfangsstadium. Doch das muss so sein. Nur so eröffnen sich Anlegern die größten Gewinnchancen - weil eben auch die Risiken besonders hoch sind. Auf die Unternehmensentwicklung gehen wir gleich detailliert ein.

Lassen Sie uns zuerst auf den zweiten Grund eingehen. Denn der ist spannender: Die Börse hat die neue Unternehmensentwicklung noch nicht verstanden. Inspiration Energy war ursprünglich ein Uran-Explorer - wie es der Zusatz "Energy in dem Namen schon verrät. Man hat zwei junge Uran-Projekte in Kanada namens Bentley und Maraschino. So weit, so gut.

Doch im November 2024 - also erst vor wenigen Monaten - änderte sich alles. Das clevere Management von Inspiration Energy sah eine seltene Akquisitionsmöglichkeit - und ergriff sie sofort mit beiden Händen. Man übernahm das Rottenstone North-Projekt in der Saskatchewan-Provinz in Kanada. Wichtig: Inspiration Energy hält 100 % an dem Rottenstone North-Projekt.

(Quelle: Inspiration Energy)

Potenzieller Gamechanger: Fokus auf neuem Gold-Kupfer-Projekt

Doch jetzt kommt es: Das Rottenstone North-Projekt ist ein Gold-Kupfer-Projekt. Kein Uran-Projekt. Doch das Rottenstone North-Projekt, mit einem Umfang von 45,1 Quadratkilometern, ist für einen so kleinen Explorer wie Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) so eine seltene Gelegenheit und so ultra-spannend, dass es nun zum zentralen Fokus des Unternehmens wird.

Ein derartiger Wandel in der Unternehmensausrichtung kann an der Börse eine der größten Reichmacher-Chancen eröffnen. Denn es dauert an der Börse oftmals einige Zeit, bis sie den Wandel richtig versteht. Das gilt umso mehr für kleine Unternehmen, in die primär Privatanleger investieren. Denn die sind bekanntermaßen immer schlechter informiert und schwimmen den großen Gewinnwellen immer nur hinterher, anstatt auf ihnen zu surfen.

Einige der größten Erfolgsgeschichten der Börse und der Wirtschaft entstanden durch Wandel, Neuausrichtungen oder den Aufbau neuer Geschäftsbereiche, die mit dem Kerngeschäft gar nichts zu tun hatten. Sie eröffneten gut informierten Anlegern sensationelle Gewinnchancen, da die Börse das wahre Potenzial dieser neuen Entwicklungen nicht sofort erkannte:

Amazon.com erfand sich gleich zweimal neu: In den späten 1990er-Jahren begann das damals kleine Unternehmen als Online-Buchverkäufer. Dann erfolgte die erste Transformation vom Spezialisten für Bücher zum E-Commerce-Riesen, der Produkte aus allen Konsumbereichen anbietet. Aber der wahre Turbo für die Unternehmensentwicklung von Amazon war der Einstieg ins Cloud-Computing mit AWS. Ein Sektor, der mit dem vorherigen Kerngeschäft E-Commerce gar nichts zu tun hatte.

Apple war mit seinen Mac-Computern ein Nischenanbieter - bis man mit dem iPod zuerst den Massenmarkt und dann mit dem Smartphone den völlig neuen Smartphone-Markt kreierte.

Gold-Kupfer-Projekt in Kanada: Am richtigen Ort für Reshoring-Boom in Nordamerika

Sie erkennen das Muster: Der Aufbau neuer Geschäftsbereiche kann ein völlig neues Unternehmen kreieren - und dadurch fantastische Gewinnpotenziale freisetzen, die in der alten Struktur nie entstanden wären. Aber: Es muss der richtige Bereich oder das richtige Projekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein!

Das ist die Zauberformel - und sie könnte bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) genau in dieser perfekten Konstellation in 2025/26 eintreten. Was das für den Aktienkurs eines Nanocap-Unternehmens mit einem winzigen Börsenwert von 6 Mio. USD bedeuten könnte, erkennen erfahre Börsianer natürlich sofort.

Vor allem, wenn sich eine Chance wie das Rottenstone North-Projekt eröffnet. Das Projekt liegt in Kanada. Exzellent. Das ist genau der richtige Ort in dem neuen Deglobalisierungs- und Reshoring-Megatrend, bei dem die westlichen Länder eine gesicherte Versorgung von unverzichtbaren Schlüsselrohstoffen für die Wirtschaften aufbauen wollen. Dies gilt besonders für die USA - und da ist Kanada natürlich ideal positioniert. Das praktisch inexistente Länderrisiko für dieses Projekt befindet sich in der Spitzenkategorie 1.

Bei dem Rottenstone North-Projekt handelt es sich um ein Gold-Kupfer-Projekt mit Silber und Zink als Nebenprodukten. Das ist perfekt. Anleger könnten also von den drei heißesten Metallen der kommenden Jahre, Kupfer, Gold und Silber, profitieren - und bekämen sogar noch potenzielle Zinkvorkommen gratis obendrauf.

Rottenstone North-Projekt: Direkt neben neuem Gold-Kupfer-Wunderprojekt

Das Rottenstone North-Projekt ist ein sogenanntes Grassroots-Projekt, für das noch keine Exploration durchgeführt wurde. Es befindet sich noch im Anfangsstadium seiner Entwicklung. Ein wichtiger Vorteil für interessierte Anleger. Denn nur deshalb ist Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) noch so ultra-niedrig bewertet.

Doch drei Faktoren könnten das Rottenstone North-Projekt zu etwas ganz Besonderem machen und heben es von anderen Gold-Kupfer-Projekten ab. Der erste Faktor: die hohe Zahl an Metallen, die in dieser Region gefunden wurden. Gold-Kupfer-Projekte finden sich in dieser Kombination häufig. Aber Kupfer und Gold mit zusätzlich signifikanten Mengen Silber sind selten. Und Kupfer-Gold und Silber und Zink: Das ist sehr selten.

Vor allem in großen Mengen - und das führt direkt zum zweiten Faktor: Ja, das Rottenstone North-Projekt selbst ist noch unentwickelt. Aber: Das Projekt befindet sich bereits in einer viel höheren Liga als klassische Grassroots-Projekte. Gleich zwei positive Faktoren hebeln das Projekt von Inspiration Energy nach oben:

Das Rottenstone North-Projekt von Inspiration ist Teil eines geologischen Gebietes mit hohen Metallgehalten namens Rottenstone. In dem Rottenstone-Gebiet - aber nicht auf dem Rottenstone North-Projekt - wurde in den späten 1960er-Jahren kurzzeitig eine Mine betrieben, die Kupfer, Nickel und Edelmetalle in außergewöhnlich hohen Graden förderte. Das belegt: Im Rottenstone-Gebiet befinden sich Metalle in hohen Gehalten im Boden und - ebenso wichtig - diese können erfolgreich abgebaut werden. Das Rottenstone North-Projekt grenzt direkt an das Rottenstone Southwest (SW)-Projekt des Bergbauunternehmens Ramp Metals. Ramp Metals hat in direkter Nähe zum Rottenstone North-Projekt verschiedene Probebohrungen durchgeführt, die teilweise Gold- und Silbergehalte in Größenordnungen zutage förderten, die heutzutage absoluten Seltenheitswert haben.

Neues Projekt von Inspiration profitiert vom Erfolgsprojekt von Ramp Metals

Um das Potenzial des Rottenstone North-Projektes und damit die Gewinnchancen bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) also richtig zu verstehen, müssen wir zuerst noch mal auf das Gold-Kupfer-Projekt des Bergbauunternehmens Ramp Metals und dessen fantastische Explorationserfolge eingehen.

(Quelle: Ramp Metals)

Ramp Metals hat in Rahmen seines Bohrprogramms in seinem Rottenstone SW-Projekt bisher schon drei Gold-Silber-Zonen identifiziert, in denen die bisherigen Probebohrungen teilweise Spitzenwerte an Gold- und Silber-Gehalten im absoluten Bonanza-Bereich zutage gefördert haben.

Darunter sagenhafte 73.55 g/t Gold und fantastische 19,50 g/t Silber über eine beeindruckende Länge von 7,5 Metern. In einer Tiefe von rund 230 Metern. Der Spitzenwert lag bei 182 g/t über 1,5 Meter. Zum Vergleich: In dieser Tiefe gelten bei unproblematischen geologischen Strukturen schon Werte von 2,0 g/t als hervorragend.

Es kommt noch besser. Erst im Dezember 2024 gab Ramp Metals bekannt: Neben den bisherigen Gold-Silber-Zonen hat Ramp Metals auch zwei potenzielle neue Kupferzonen aufgespürt. Eine davon, mit dem Namen "Rush", läuft direkt in das Rottenstone North-Projekt von Inspiration hinein.

Ramp Metals hat in der neuen "Rush"-Zone bereits drei Probebohrungen durchgeführt, die teilweise spektakuläre Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen anzeigten. Der Kupfergehalt lag mit 1,61 % extrem hoch für ein neu gefundenes Vorkommen in Nordamerika. Das könnten exzellente Nachrichten sein für Aktionäre von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078).

Hier wird es nun richtig spannend. Denn entscheidend sind bei Rohstoffprojekten immer die geografische Lage und die geologische Struktur des Gesteins. Hier kommt der Knaller: Wie Sie in der Grafik sehen, liegt das Rottenstone North-Projekt direkt neben dem Erfolgsprojekt von Ramp Metals! Direkt daneben!

(Quelle: Inspiration Energy)

Das Rottenstone North-Projekt ist nicht 50 km oder 20 km weit vom Rottenstone SW-Projekt von Ramp Metals entfernt (was in geologischen Strukturen keine großen Distanzen sind, da Gesteinsformationen häufig extrem weitläufig sind). Das Rottenstone North-Projekt ist direkt neben dem Ramp Metals-Projekt!

Die beiden Projekte grenzen aneinander!

Das neue Rottenstone North-Projekt ist sprichwörtlich durch einen Gartenzaun von dem Rottenstone SW-Projekt getrennt, auf dem Ramp Metals in überraschend erfolgreichen Probebohrungen überdurchschnittlich hohe Gold- und Silber-Gehalte und nun auch noch Kupfervorkommen nachweisen konnte! Geologische Strukturen in der Erde enden aber eben nicht an Gebietsgrenzen, sondern laufen weiter - vermutlich tief in das Rottenstone North-Projekt hinein.

Ramp Metals-Erfolg liefert Inspiration - DIE Blaupause für erfolgreiche Exploration

Wie hoch dürfte die Wahrscheinlichkeit sein, dass die Gesteinsstrukturen im Rottenstone North-Projekt äußerst ähnlich zu den geologischen Strukturen des Rottenstone SW-Projekts von Ramp Metals sind, die direkt nebeneinander liegen? Die meisten Geologen würden Ihnen sagen: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sehr hoch sogar.

Es kommt noch ein weiterer Vorteil für Inspiration Energy hinzu, der wahrlich bares Geld wert ist: Aufgrund der Erfolge von Ramp Metals auf dem direkt benachbarten Grundstück hat das Inspiration-Management eine perfekte Blaupause, wie man seine für 2025/26 geplante Exploration besonders günstig und besonders erfolgversprechend realisieren sollte.

Das ist ein unglaublich großer Gewinn für Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078). Erhöht es doch die Erfolgschancen für die erste Exploration im Rottenstone North-Projekt signifikant. Noch besser: Dadurch spart Inspiration sich viel Zeit und vor allem viel Geld. Denn man weiß anhand von Ramp Metals, wie eine Exploration mit potenziell besonders hohen Erfolgsaussichten aussehen sollte.

Rottenstone North-Projekt mit außergewöhnlich niedrigem Länderrisiko

Die Saskatchewan-Provinz ist eine der Rohstoff-Schatztruhen von Kanada. Selbst für ein Rohstoff-Land wie Kanada ist diese Gegend ungewöhnlich reich an Bodenschätzen. Doch nicht nur das: Saskatchewan ist eine überdurchschnittlich Bergbau-freundliche Provinz mit dementsprechender Gesetzeslage.

Es ist wichtig zu verstehen: Kanada ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt und die Rohstoffindustrie ist ein Schlüsselzweig der kanadischen Volkswirtschaft. Aber: Nicht alle kanadischen Provinzen sind auf den politischen und administrativen Ebenen ähnlich positiv und proaktiv für die Bergbauindustrie.

Ja, die allgemeine politische Struktur sorgt für eines der niedrigsten Länderrisiken der Welt. Aber nur, weil ein Projekt in Kanada liegt, bedeutet es nicht, dass man überall die gleichen idealen Bedingungen und Unterstützung der Regional- oder Lokalpolitik und der dortigen Behörden erhält.

Im Gegenteil! In einigen Regionen in Kanada können Exploration und Projektentwicklungen auf mehr politischen oder administrativen Widerstand stoßen als in manchen Regionen in Lateinamerika oder Westafrika. Nicht so in der Saskatchewan-Provinz, die historisch eine der sichersten und Bergbau-freundlichsten Regionen ist. Nicht nur in Kanada. Weltweit.

Das renommierte Fraser Institut zeichnete die Saskatchewan-Provinz zuletzt in 2021 als die Nr.-1-Region in ganz Kanada für Minen-Investments und die Nr. 2 weltweit aus. Hier ist das Länderrisiko wirklich minimal.

Es gibt eine Blaupause für potenzielle Tenbagger-Gewinne von Inspiration Energy

Lassen Sie sich also von dem frühen Stadium des Projektes nicht täuschen. Ebenso wenig wie von dem Sprung von Uran zu Kupfer. Zuerst mal gibt es Ereignisse, die man einfach beim Schopf ergreifen muss. Das Rottenstone North-Projekt hat alle Voraussetzungen, genau so ein Ereignis für Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) zu werden.

Zudem gibt es genau aus dem nordamerikanischen Kupfersektor ein Beispiel dafür, was für Kursgewinne durch einen Einstieg in den Kupfersektor möglich sind. Die Rede ist von dem jungen Explorer Hercules Metals. Der Explorer hieß früher Hercules Silver, denn man suchte eigentlich nach Silber.

Aber auf der Suche nach Silber traf Hercules Metals bei einem besonders tief gesetzten Bohrloch unabsichtlich auf gigantische neue Kupfervorkommen mit ungewöhnlich hohen Kupfergehalten für die Geologie der USA. Dieser Kupferfund war völlig neu. Ein Bohrloch-Treffer reichte schon aus, um in der bis dahin weitgehend unbekannten Aktie ein Feuerwerk auszulösen.

Chart: Hercules Metals 2022/23

(Quelle: Tradingview)

Könnte Inspiration Energy die nächste Hercules Metals mit 20x-Gewinnen werden?

Im Chart sehen Sie die folgende Kursexplosion von Herkules Metals in 2023, als die Aktie um sagenhafte +1.000 % von rund 0,16 CAD auf 1,62 CAD nach oben schoss. Nehmen wir den 12-Monats-Zeitraum von Dezember 2022 bis Dezember 2023, lag der Kursanstieg in der Spitze sogar bei rund +2.000 %! Nicht mal Bitcoin oder Nvidia konnten solche Kursgewinne erzielen.

Es kam noch besser: Nachdem Hercules die Knaller-Explorationsergebnisse im Herbst 2023 bekannt gegeben hatte, überschlugen sich die Ereignisse. Niemand Geringeres als Barrick Mining, vormals Barrick Gold, investierte umgehend rund 16,2 Mio. USD (23,4 Mio. CAD) in Hercules. Das ist mehr als 2x so viel, wie das gesamte Unternehmen Inspiration Energy aktuell wert ist!

Die Ähnlichkeit zwischen Hercules Metals und Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) ist hoch. So hoch, dass man die Entwicklung der Hercules-Aktie als mögliche Vorlage für das Kurspotenzial von Inspiration Energy bei einem Explorationserfolg im Rottenstone North-Projekt ansetzen könnte. Dann würden wir also über ein Multi-Tenbagger-Potenzial sprechen.

Kupfer: Der neue Super-Rohstoff!

Denn es dürfte in den kommenden Jahren im Metallbereich keine spannendere Kombination als die von Kupfer und Gold in einem Projekt geben. Vor allem, wenn auch noch Silber dazukommt. Über den neuen Gold-Bullenmarkt wissen Sie natürlich schon Bescheid. Kein Rohstoff war im letzten Jahr so heiß wie Gold.

Das Metall der Könige brach im März 2024 über die wichtige Marke von 2.000 USD/Unze auf ein neues Allzeithoch aus. Damit wurde die 13-jährige Korrekturphase erfolgreich abgeschlossen und der neue Gold-Superzyklus "offiziell" gestartet. Neben Gold gibt es aber noch eine zweite brandheiße Story im Rohstoffmarkt: Kupfer!

Die Masse der Anleger hat den epochalen Bullenmarkt bei dem "roten Gold" noch überhaupt nicht wahrgenommen. Denn seit dem Start der neuen geopolitischen Zeitrechnung des zweiten Kalten Krieges zwischen dem Westen und dem neuen Ostblock aus Russland, China, Iran und Nordkorea im Februar 2022 hat Kupfer einen völlig neuen Wert erhalten!

Kupfer ist nicht mehr das altbekannte lahme Industriemetall von früher. Da Kupfer für die Wirtschaften und die Infrastruktur unverzichtbar ist, erlebte Kupfer in der neuen geopolitischen Welt den Aufstieg zu einem neuen Super-Rohstoff. Kupfer ist heute ein "strategisches Metall", das für die nationale Sicherheit von Ländern von existenzieller Bedeutung ist!

Kupfer ist für die nationale Sicherheit von Staaten existentiell

Vor allem für die westlichen Länder. Denn durch die Deglobalisierung und das Reshoring (auf Deutsch: Zurückholen) werden nun ganze Industrien wieder zurück in die USA, nach Kanada und Europa geholt und dort neu aufgebaut. Das ist nur mit einer gesicherten Kupferversorgung möglich. Derartige makropolitische und makroökonomische Veränderungen dauern historisch in den meisten Fällen nicht einige Jahre, sondern Jahrzehnte.

Zum Reshoring kommen dringend benötigte Infrastruktur-Projekte - vor allem in den USA. Denn was in den vergangenen 20 Jahren über globale Supply Chains rund um die Welt transportiert wurde, dürfte in Zukunft in immer größeren Mengen in den eigenen Ländern und Regionen befördert werden.

Extrem wichtig im 21. Jahrhundert: die Modernisierung der Stromversorgung. Wenn die USA das Land Nr. 1 für künstliche Intelligenz sein wollen - und den Anspruch haben die USA -, dann muss die völlig veraltete Stromversorgung in den USA massiv ausgebaut und modernisiert werden. Hier spielt Kupfer eine unverzichtbare Schlüsselrolle.

Dadurch ist Kupfer zum neuen Super-Rohstoff geworden:

Unverzichtbar als Industriemetall und wertvoll wie ein Edelmetall!

Dies zeigt sich klar in der Preisentwicklung des "roten Goldes". Kupfer entwickelt sich seit 2024 viel mehr in der Liga der Edelmetalle Gold und Silber als in der von Blei, Zink oder Nickel. Während die Preise der meisten Industriemetalle im letzten Jahr vor sich hindümpelten, markierte Kupfer erst am 26. März dieses Jahres ein neues Allzeithoch!

Kupfer: Als "strategischer Schlüsselrohstoff" so wertvoll wie noch nie!

In Hauptstädten rund um den Globus ist klar: Die Kupferversorgung muss gesichert sein! Dadurch erhält Kupfer im neuen geopolitischen Zeitalter einen Wert, den es in seiner Historie noch nie hatte. Beleg für die neue Bedeutung von Kupfer: Als Trump im April das Strafzollchaos auslöste, wurden anfangs praktisch alle Industrien mit Strafzöllen belegt. Es gab nur eine handverlesene kleine Gruppe, die Trump von den Strafzöllen ausnahm. Dazu gehörte: Kupfer!

Doch es gibt ein Problem. Ein gewaltiges Problem, das Jahr für Jahr immer größer wird! Kupfer befindet sich schon heute in einem unaufhaltsam wachsenden Angebotsdefizit. Denn es gibt zu wenige neue Top-Kupferprojekte auf der Welt, die für große Kupferproduktionen aufgebaut werden könnten.

In der Rohstoff-Baisse von 2011 bis 2020 wurde kaum in neue Rohstoff-Projekte investiert. Das rächt sich jetzt! Denn die Kupfer-Nachfrage wird in den kommenden Jahren dramatisch ansteigen. Wie Sie in der Grafik sehen, dürfte sich dadurch eine massive Angebotskrise verschärfen.

(Quelle: Premium Res.)

Sinkendes Kupferangebot legt Nährboden für potenzielle Preisexplosionen

Zumal auf der Nachfrageseite auch noch der Boom der regenerativen Energien hinzukommt. Niemand Geringeres als die Investmentbank Goldman Sachs prognostiziert, dass die Nachfrage nach Kupfer vom grünen Energiesektor bis 2030 um potenziell bis zu +600 bis +900 % zunehmen wird. Dadurch schätzt Goldman Sachs, dass das Angebotsdefizit bei Kupfer auf gigantische 8,2 Mio. Tonnen in 2030 ansteigen könnte.

So eine gigantische Schere zwischen Angebot und Nachfrage kann nur über massive Preisanstiege bei Kupfer geschlossen werden. Deshalb lautet ein Fazit der Goldman Sachs-Studie:

Kupfer ist das neue Öl. Der Kupferpreis befindet sich auf dem notwendigen Pfad zu 15.000 USD/Tonne.

Der aktuelle Preis: rund 4.500 USD/Tonne.

Wir sprechen also nicht von potenziell steigenden Kupferpreisen in den kommenden Jahren.

Wir werden potenziell explodierende Kupferpreise sehen!

Die größten Gewinner: Nicht Kupferproduzenten. Denn die verkaufen ihr Kupfer ja heute schon zu viel niedrigeren Preisen. Sondern junge Kupfer-Explorer, deren Kupfer erst auf den Markt kommen wird, wenn der Kupferpreis potenziell im fünfstelligen Bereich notiert - und die dadurch dann die größten Gewinne machen.

Inspiration Energy: Perfekt für kommenden Kupferboom aufgestellt

Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) wäre also in Wirklichkeit genau perfekt für den kommenden Kupfer-Boom aufgestellt. Das junge Entwicklungsstadium des Rottenstone North-Projekts sorgt aktuell noch dafür, dass der Wert (noch) unter dem Börsenradar fliegt. Aber die Wahrheit ist: Die Projektentwicklung könnte ideal mit den beiden Bullenmärkten bei Kupfer- UND bei Gold zusammenpassen!

Ein Vergleich mit dem Nachbarn Ramp Metals zeigt das mögliche erste Gewinnpotenzial für die Aktie von Inspiration Energy bei einem Erfolg der Exploration:

Der aktuelle Börsenwert von Inspiration Energy: 6 Mio. USD (Stand 21.6.25)

Der aktuelle Börsenwert von Ramp Metals: 45,0 Mio. USD (Stand 21.6.25)

Die Risiken bei so jungen Junior-Explorern sind hoch und müssen von Anlegern bei Investmententscheidungen immer berücksichtigt werden. Das ist der Preis für die potenziell gewaltigen Upside-Gewinnchancen. Kleine Nanocap-Werte sollten deshalb nur eine Beimischung in einem gut diversifizierten Depot sein.

Explorationsstart: Antrag auf Bohrerlaubnis ist bereits eingereicht

Aber dann könnte Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) im Erfolgsfall ein echter Gamechanger für die Vermögensbildung werden. Noch spannender für Anleger: Bei einer so winzigen Börsenbewertung braucht es gar keine Flut an Spitzenmeldungen, um den Aktienkurs nach oben schießen zu lassen - so wie es bei größeren Werten oft nötig ist.

Bei Inspiration Energy könnte schon ein Treffer bei einem Bohrloch auf dem Rottenstone North-Projekt ausreichen, um eine Rallye in der Aktie zu starten! Diese Nachrichten könnten bald kommen. Denn das Management hat bereits angekündigt, so schnell wie möglich mit der Exploration von Rottenstone North zu beginnen!

(Quelle: Inspiration Energy)

Das sind keine leeren Ankündigungen: Anfang Mai hat das Management bereits bei der Umweltbehörde der Saskatchewan-Provinz den Antrag für eine Bohrgenehmigung auf dem Rottenstone North-Projekt eingereicht! Sobald diese Genehmigung da ist, kann Inspiration Energy mit der ersten Exploration beginnen.

Das Beste für Sie: Da Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) erst jetzt - in 2025/26 - mit seiner eigenen Exploration des Gold-Kupfer-Silber-Zink-Projekts Rottenstone North startet, können Sie jetzt noch ganz am Anfang dieser potenziellen Erfolgsstory einsteigen. Bei einem winzigen Börsenwert von nur 6 Mio. USD. Das sind genau die Voraussetzungen für riesig große Kurssteigerungs-Potenziale.

Von Anfang an als Investor mit dabei!

Wird die erste Auftakt-Exploration, die das Management so schnell wie möglich starten will, erfolgreich, könnte Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) in 2025/26 einen dieser Aktiencharts ausbilden, bei denen der Kurs mit Multibagger- oder gar Tenbagger-Gewinnen von links unten nach rechts oben schießt! Wo sich Anleger später bei dem Blick darauf ärgern, dass sie nicht schon früher über Inspiration Energy Bescheid wussten.

Nun, "früher" ist jetzt und hier! Denn Sie wissen jetzt um das wortwörtlich noch im Boden vom Rottenstone North-Projekt versteckte Gewinnpotenzial von Inspiration Energy. Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) könnte perfekt für zwei der heißesten Märkte im Rohstoffsektor aufgestellt sein.

Kupfer UND Gold PLUS Silber. Besser kann man im Rohstoffsektor kaum aufgestellt sein. Bei vielen schon in Produktion befindlichen Kupferprojekten sind die Chancen auf echte Multibagger-Gewinne oder Multi-Tenbagger-Gewinne schon gelaufen. Aber bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) dürften sie erst starten!

Enthaltene Werte: CA75157B1085,CA4577022078,CA4270861038