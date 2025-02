Der DAX hat zum Start in die neue Woche unter der Angst vor einem eskalierenden Handelskonflikt gelitten. Der deutsche Leitindex gab am Ende 1,4 Prozent nach auf 21.428,24 Punkte. Der Zoll-Streit dürfte die Märkte auch am Dienstag weiter belasten. Der DAX sollte sich aber stabilisieren. Der Broker IG taxiert den DAX am Dienstagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 21.397 Punkte.China hat nun als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Zölle auf Einfuhren aus der Volksrepublik mit Gegenzöllen ...

