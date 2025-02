Die BASF-Aktie verzeichnete am Dienstag eine verhaltene Entwicklung im Börsenhandel. Das Wertpapier des Chemiekonzerns bewegte sich im XETRA-Handel zunächst seitwärts und konnte im Tagesverlauf einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent auf 44,93 Euro verbuchen. Im Tageshoch erreichte die Aktie 45,19 Euro, nachdem sie bei 44,84 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 560.000 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren am Chemiekonzern unterstreicht.

Langfristige Perspektive und Analysteneinschätzungen

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 54,93 Euro, das Anfang April erreicht wurde, notiert die Aktie derzeit etwa 18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief lag bei 40,18 Euro im August. Die Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und haben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,84 Euro ermittelt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im operativen Geschäft: Im letzten Quartal konnte BASF ein Ergebnis je Aktie von 0,32 Euro erzielen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -1,78 Euro darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,42 Euro je Aktie.

