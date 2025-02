DJ Aktien Schweiz leichter - UBS nach Zahlenvorlage stark unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag leichter tendiert, maßgeblich belastet vom Minus von 7,0 Prozent bei UBS. Der Bankenriese profitierte im vierten Quartal zwar von einem deutlichen Wachstum der Investmentbank sowie der Vermögensverwaltung und verdiente mehr als erwartet. Dazu steigt die Dividende und die Bank kündigte für 2025 weitere Aktienrückkäufe an. Sie prognostiziert für das laufende Quartal aber zugleich einen Rückgang des Nettozinsertrags in der Vermögensverwaltung und im Bereich Personal & Corporate Banking. Analysten sprachen von einem nicht idealen Ertragsmix. In der zweiten Reihe ging es für Julius Bär nach dem Einbruch am Vortag nach den Geschäftszahlen um weitere 0,5 Prozent nach unten.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 12.475 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swiss Life. Umgesetzt wurden 28,34 (Montag: 23,99) Millionen Aktien.

Neben UBS lagen Sonova sehr schwach im Markt. Ohne eigene Nachrichten ging es für das Papier um 3,4 Prozent abwärts. Novartis gingen 0,5 Prozent schwächer aus dem Tag. Der Pharmariese hat die Messlatte für mögliche Akquisitionen von Medikamenten zur Behandlung von Fettleibigkeit laut Unternehmenschef Vas Narasimhan sehr hoch gelegt. Man durchforste den Markt nach möglichen Deals, um die Medikamentenpipeline zu füllen und das Umsatzwachstum bis in die 2030er Jahre zu steigern, sagte er einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Tagessieger im SMI waren Lonza mit einem Plus von 1,4 Prozent. Die Chemieaktie setzte damit die Aufwärtstendenz vom Vortag fort. In der Vorwoche hatte Lonza Quartalszahlen berichtet, worauf es analystenseitig einige Kurszielerhöhungen gab.

February 04, 2025 11:46 ET (16:46 GMT)

