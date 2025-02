© Foto: SOPA Images - picture alliance

Monatelang kannte die Aktie von US-Biotechunternehmen Regeneron nur eine Richtung - nach unten. Am Dienstag beweisen die Käuferinnen und Käufer jedoch Mut.Um fast 50 Prozent ging es für die Aktie von Bayer-Partner Regeneron - die Leverkusener verfügen über exklusive Vermarktungsrechte des Augenheilmittels Eylea - in den vergangenen Monaten bergab. Der US-Biotechwert hatte mit wachsenden Sorgen um seine zukünftige Geschäftsentwicklung zu kämpfen, denn der Nachschub aus der Wirkstoffpipeline stockt, während erste Patentrechte an Eylea auslaufen. Am Dienstag stemmen sich mutige Käuferinnen und Käufer gegen den Trend, nachdem die Aktie ein neues Mehrjahrestief erreicht hatte - die Einführung …