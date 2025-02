The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2025ISIN NameAU0000306037 THE MARKET LTD.CA13677F1018 CDN WESTERN BANKCA36830P1045 GEAR ENERGY LTDCA7393011092 POWER NICKEL INC.DE000A3MQE86 ENCAVIS FIN.21/UND FLR CVES0126775032 DISTRIB.INTL DE A.EO 0,01NO0010955883 INTEGRATED W.S. ASA NK 2US10921T1016 BRIGHTCOVE INC. DL-,01XS2109794417 QIB SUKUK 20/25 FLR MTNXS2274815369 CONTURG.P.H. 20/26 REGS