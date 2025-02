Bending Spoons, das in Italien ansässige Technologieunternehmen, schloss die zuvor angekündigte Übernahme des in den USA ansässigen Streaming-Technologieunternehmens Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) für 4,45 US-Dollar je Aktie (oder ca. 233 Millionen US-Dollar) im Rahmen einer Bartransaktion ab. Der endgültige Übernahmevertrag wurde im November 2024 geschlossen.

Luca Ferrari, CEO und Mitbegründer von Bending Spoons, kommentierte die Übernahme heute folgendermaßen: "Es bedeutet eine große Freude und ein tiefes Verantwortungsgefühl, dass wir Brightcove nun im Portfolio von Bending Spoons der führenden digitalen Unternehmen begrüßen können. Wir freuen uns darauf, vom aktuellen Team von Brightcove zu lernen und sind zuversichtlich, dass das gesammelte Fachwissen und die proprietären Technologien, die wir bei Bending Spoons entwickelt haben, uns helfen werden, neue Höhen zu erreichen. Wir beabsichtigen, das Unternehmen Brightcove langfristig zu besitzen und zu betreiben, um seinem großen weltweiten Kundenstamm über viele Jahre hinweg einen erheblichen Mehrwert zu bieten."

Marc DeBevoise, CEO von Brightcove, erklärte heute: "Brightcove war seit 20 Jahren als führendes SaaS-Unternehmen und als früher Pionier und Innovator auf dem Streaming-Markt tätig und ist heute als führende videogestützte Engagement-Plattform erfolgreich. Das Managementteam und das Board of Directors von Brightcove freuen sich, dieses wertvolle Ergebnis für die Aktionäre erzielt zu haben, wobei wir Brightcove so positionieren, dass es als Teil von Bending Spoons auch in Zukunft erfolgreich sein wird."

Transaktionsdetails

Der Transaktion wurde vom Board of Directors von Brightcove im November 2024 einstimmig zugestimmt und sie wurde heute abgeschlossen, nachdem alle erforderlichen Bedingungen erfüllt waren, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Brightcove. Durch die Übernahme wurde Brightcove zu einem privat geführten Unternehmen und seine Stammaktien werden nicht mehr an einer öffentlichen Börse notiert.

Berater

Lazard Frères Co. LLC agierte als exklusiver Finanzberater von Brightcove und Goodwin Procter LLP agierte als Rechtsberater des Unternehmens.

Latham Watkins LLP agierte als Rechtsberater von Bending Spoons. EY Advisory SpA erbrachte Finanzdienstleistungen und Tax Due Diligence Services. J.P. Morgan und Wells Fargo fungierten als M&A-Berater des Unternehmens.

Informationen zu Brightcove

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Informationen zu Bending Spoons

Bending Spoons hat mit seiner Palette an digitalen Technologieprodukten, darunter Evernote, Meetup, Remini, StreamYard und Splice, eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt bedient. Seine Produkte werden derzeit jeden Monat von mehr als 300 Millionen Menschen genutzt.

Weitere Informationen finden Sie unter bendingspoons.com.

Logos und Fotos von Bending Spoons: https://we.tl/t-VJTJEkg41a.

