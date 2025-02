The following instruments on XETRA do have their first trading 05.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.02.2025Aktien1 US74052F1084 Premier Financial Corp.2 US07558Q1031 Bechtle AG ADR3 US6555721058 Nordex SE ADR4 DE000A40ESP3 Readcrest Capital AG JGE5 DE000A40UTX1 SNP Schneider-Neureither & Partner SE z.Verk.6 ES0126775008 Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.7 AU0000381691 Gumtree Australia Markets Ltd.8 NO0013461350 Integrated Wind Solutions ASA9 CA7393014062 Power Nickel Inc.Anleihen/ETF1 USU1852LAS61 Cleveland-Cliffs Inc.2 XS2996672437 Asian Development Bank3 NO0013461384 Kolibri Beteiligung GmbH4 DE000DW6AGS4 DZ BANK AG5 EU000A4DMK16 Europäischer Stabilitätsmechanismus6 NO0013469957 SGL Group ApS7 DE000A3L7AM8 EPH Group AG8 GB00BS6XKG46 Propifi Bonds PLC9 CH1400064577 Barry Callebaut AG10 DE000HEL0DA6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale