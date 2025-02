Ressourcen-Engpass droht: Kupfer-Krise? Warum dieser Rohstoff bald extrem knapp werden könnte!

Anzeige / Werbung

Es gibt immer einen Bullenmarkt. Sie müssen ihn nur frühzeitig finden! (alte Wall-Street-Weisheit)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

während sich der Kupfermarkt weiterhin stark zeigt und langfristige Angebotsengpässe prognostiziert werden, treiben Unternehmen ihre Explorationsaktivitäten voran. Ein besonders spannendes Projekt kommt von Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085), die soeben verkündet haben mit Big Sky Exploration ein neues Bohrprogramm für 2025 auf ihrem Majuba-Hill-Projekt in Nevada gestartet haben.

Das Explorationsziel liegt in einem Gebiet mit nachgewiesener Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung. Geplant sind mindestens 2.600 Fuß (rund 790 Meter) Bohrungen, mit der Option, das Programm flexibel zu erweitern. Besonders interessant: Die aktuellen Bohrungen bauen auf vielversprechenden früheren Funden auf, darunter hochgradige Kupferzonen in bereits erschlossenen Bereichen.

Warum ist das relevant?

Kupfer bleibt ein Schlüsselmetall für die Energiewende , insbesondere für erneuerbare Energien, Elektromobilität und Stromnetze.

Giant Mining ist vollständig finanziert , um das Bohrprogramm 2025 durchzuführen - ein wichtiger Punkt in einem Markt, in dem Kapital für Explorationsunternehmen nicht immer einfach zu bekommen ist.

Nevada gilt als eines der besten Bergbaugebiete der Welt , mit hervorragender Infrastruktur und investorenfreundlicher Gesetzgebung.

Sollte sich das Majuba-Hill-Projekt als skalierbar erweisen, könnte Giant Mining Corp. eine interessante Investmentchance für Anleger sein, die auf den langfristigen Kupferboom setzen.

Denn es gibt Momente in der Bergbauwelt, die man einfach nicht verpassen darf - und dieser hier gehört definitiv dazu! Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hat soeben einen bahnbrechenden Schritt verkündet: In Zusammenarbeit mit ExploreTech, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Explorationstechnologien, wird das Potenzial der Majuba Hill Kupferlagerstätte in Nevada auf ein völlig neues Level gehoben!

Der Kurs hat sich in den letzten drei Monaten von seinem Tief bereits verdoppelt:

(Quelle: wallstreet-online.de)

Stellen Sie sich vor: Dank modernster KI-Analyse wird die riesige Datensammlung, die seit den 1940er-Jahren auf Majuba Hill gesammelt wurde, jetzt in Echtzeit ausgewertet, um die präzisesten Bohrpläne aller Zeiten zu erstellen. Mit einer Mischung aus hochentwickelten Algorithmen und bewährtem geologischem Know-how will Giant Mining in 2025 nicht nur Kupfer fördern - sie wollen neue Maßstäbe setzen!

Warum ist das so aufregend?

Daten in Aktion: Über 80 frühere Bohrungen, 80.000 Fuß Bohrdaten und eine Vielzahl an geologischen Analysen fließen in diese revolutionäre KI-Plattform ein.

Ziele im Visier: ExploreTech fokussiert sich auf drei Kernziele: Hochgradige Kupfer-Silber-Zonen, Erweiterungen bekannter Vorkommen und die Suche nach der Quelle des mineralisierten Porphyrsystems.

Technologie der nächsten Generation: Mit KI, die ursprünglich an der Stanford University entwickelt wurde, wird hier nicht weniger als die Zukunft der Rohstofferschließung definiert.



Die Vision für 2025: Ein Jahr voller Durchbrüche

David Greenway, CEO von Giant Mining, bringt es auf den Punkt:

2025 wird das entscheidende Jahr für Majuba Hill und Giant Mining. Mit ExploreTechs KI-Unterstützung haben wir die Möglichkeit, neue Dimensionen in der Kupfererschließung zu erreichen.

Was bedeutet das für Sie, liebe Leser? Ganz einfach: Dieses Unternehmen steht an der Schwelle zu etwas Großem - und Sie können mit dabei sein, wenn Giant Mining zur Speerspitze eines neuen Kupfer-Booms wird.



Schauen Sie sich einmal in knapp 3 Minuten an, welches Potenzial das Projekt von Giant Mining bietet:



(Quelle: Youtubekanal Giant Mining)



Kupfer: Ein unverzichtbarer Rohstoff für Amerikas Zukunft

Kupfer wird nicht nur für den Ausbau erneuerbarer Energien und moderner Verkehrssysteme benötigt, sondern ist auch ein kritischer Bestandteil der digitalen Infrastruktur und der Energiewende. Präsident Trumps angekündigte Politik, die auf die Stärkung inländischer Ressourcen und eine Reduktion der Abhängigkeit von Importen abzielt, positioniert Giant Mining Corp. in einer strategischen Schlüsselrolle.

Warum Giant Mining Corp.?

1. Strategische Lage und erstklassige Infrastruktur

Die Majuba Hill Kupferlagerstätte in Nevada liegt im führenden Bergbaurevier der Welt und bietet ideale Voraussetzungen: gut ausgebaute Straßen, Zugang zu Energiequellen und Wasser sowie Nähe zu wichtigen Verkehrsanbindungen.

2. Hochgradige Mineralisierung

Die jüngsten Bohrergebnisse der Majuba Hill zeigen außergewöhnliche Funde: 66,4 Meter mit 1,35 % Kupfer und 73,4 g/t Silber, darunter 22,6 Meter mit 2,6 % Kupfer und 30,1 g/t Silber - ein Beweis für das enorme Potenzial des Projekts.

3. Expansionspotenzial

Untersuchungen und Bohrungen haben gezeigt, dass die Lagerstätte in alle Richtungen erweiterbar ist, was die langfristige Attraktivität der Ressource erhöht. Eine unabhängige Studie von RESPEC Engineering schätzt das Potenzial der Lagerstätte auf bis zu 660 Millionen Pfund Kupfer.

4. Proaktive Politik unterstützt den Bergbau

Trumps geplante Maßnahmen wie die Beschleunigung von Genehmigungsprozessen, Investitionen in Infrastruktur und die Aufnahme von Kupfer in die Liste kritischer Mineralien könnten Giant Mining Corp. erheblich zugutekommen.

5. Erfahrenes Management und gesicherte Finanzierung

Mit einem erfahrenen Team und gesicherten Mitteln für die Bohrkampagne 2025 ist Giant Mining Corp. bestens gerüstet, um von der aktuellen Marktdynamik zu profitieren

Erst in der letzten Woche sind diese News ganz frisch über die Ticker gelaufen: Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) bereitet derzeit ein Bohrprogramm mit vier Kernbohrlöchern auf der Kupfer-Silber-Porphyr-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada vor. Dieses Programm zielt darauf ab, die hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung weiter zu erkunden, die zuvor in Bohrloch MHB-30 entdeckt wurde. Die geplanten Bohrungen sollen bis zu 1.219 Meter tief sein und sich auf den südlichen Brekzienkorridor konzentrieren, um die mineralisierten Zonen unterhalb der historischen Untertageanlagen zu erweitern. CEO David Greenway betont das Potenzial von Majuba Hill, sich zu einer bedeutenden inländischen Kupferlagerstätte für die USA zu entwickeln, und sieht darin eine große Chance für die Aktionäre des Unternehmens.

Warum ist Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) in der jetzigen Börsenphase eine interessante Wahl? Fragen Sie sich angesichts der hohen Volatilität der vergangenen Wochen, wohin die Reise an den Börsen geht? Ob die Aktienrallye nach den gigantischen Kursanstiegen in 2023 und 2024 jetzt gelaufen ist? Schauen Sie auf Bitcoin und die schwächelnden Altcoins und sorgen sich, dass eine dunkle Korrekturwolke am Kryptohimmel aufziehen könnte?

Überlegen Sie beim Blick auf Börsenkurse: Wo wird in 2025 das Geld an der Börse verdient?

Denn eines ist sicher an der Börse: Es wird IMMER Geld gemacht. Es werden IMMER Millionen verdient. Die entscheidende Frage lautet nur: Sind Sie frühzeitig mit dabei und verdienen Sie dabei richtig mit?

Die Antwort im Januar 2025 lautet für Sie: Ja!

Sie können in 2025 frühzeitig beim nächsten großen Bullenmarkt mit dabei sein!

Denn der nächste große Bullenmarkt startet vielleicht jetzt gerade. Das bedeutet: Sie können hier von Anfang an mit dabei sein. So wie beim KI-Boom im Herbst/Winter 2022. Oder bei den Quantencomputer-Aktien im Oktober/November 2024. In diesem nächsten großen Bullenmarkt können Sie sich jetzt frühzeitig für die spektakulärsten Gewinnchancen in 2025 positionieren. Lange vor der Masse der Anleger.

Die haben noch nicht erkannt, was Sie jetzt wissen: Still und leise haben einige Industrie- und Edelmetalle aus dem Rohstoffsektor in den ersten Handelstagen des neuen Jahres begonnen, die typische Dynamik für einen neuen Börsen-Bullenmarkt aufzubauen! Das ist hoch spannend! Denn es gibt eine weitere alte Börsenweisheit, die da lautet:

"So wie die ersten fünf Handelstage eines neuen Börsenjahres laufen, so wird das gesamte Jahr."

Nun, schauen Sie sich die Performance verschiedener Anlageklassen nach diesen ersten fünf Tagen an. Das Signal scheint glasklar:

Quelle: Onvista

Das Industriemetall Kupfer setzt gerade zu einer möglichen gewaltigen Rallye 2025 an!

Sie können natürlich einfach in Kupfer investieren, beispielsweise über ein Derivat, und Sie eröffnen sich die Chance auf vermutlich schöne Gewinne. Oder: Sie können in brandheiße Kupferaktien wie Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) investieren und sich vielleicht die seltene Chance auf mittelfristige Multibagger-Gewinne eröffnen.



Langfristig sind sogar Multi-Tenbagger-Gewinne absolut möglich. Denn Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ist ein Wert, der alle Perspektiven für einen Börsenstar 2025 mitbringt: eine aktuell winzige Börsenbewertung von 5,6 Mio. USD, während das Unternehmen auf einem Kupferprojekt sitzt, das langfristig viel mehr wert sein könnte. Denn man ist genau zur richtigen Zeit an genau dem richtigen Ort!

(Quelle: Giant Mining Corp.)

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Giant Mining)

Alles beginnt mit Kupfer: So, wie jedes Metall bestimmte physische Fähigkeiten hat, hat der Kupferpreis auch eine ganz besondere Börsen-Fähigkeit: Wenn eine Rallye im Kupferpreis startet, dann geht der Kurs richtig durch die Decke! Kaum ein anderes Metall steigt so explosiv an wie Kupfer. Der Börsengrund: Kupfer ist einer der großen, liquiden Rohstoffe, in die alle institutionellen Investoren problemlos investieren können.

Anders als bei kleinen Nischenrohstoffen, wo großen Fonds, Family Offices und Hedgefonds aus New York, London, Zürich oder Hongkong gar nicht im großen Umfang einsteigen können. Bei Kupfer hingegen schon. Wenn da also der neue Bullenmarkt losgeht, dann springen die Profis alle auf den Zug auf. Dann fließen nicht Millionen in den Kupfermarkt, sondern Multi-Milliarden.

(Quelle: Tradingview)

Wie explosiv Kupfer dann nach oben schießt, sehen Sie im obigen Kupferchart. Schauen Sie sich den Anstieg von Kupfer im letzten Jahr an! Doch warum wird Kupfer gerade jetzt so brandheiß? Es ist die einzigartige Konstellation aus gleich vier Faktoren, welche die Kupferrallye in den kommenden Wochen und Monaten anfeuern dürften:

Kupfer-Knaller 1: JETZT kommt die stärkste saisonale Rallyephase für Kupfer!

Der erste Faktor ist die sogenannte Saisonalität der Kupferpreisentwicklung. Investieren gemäß der Saisonalität ist eine bei Profiinvestoren sehr populäre Anlagestrategie: Sie zeigt das durchschnittliche historische Preisverhalten eines Basiswertes über ein Kalenderjahr - in diesem Fall Kupfer. Dafür wurden bei Kupfer die Preisentwicklungen der letzten 30 Jahren verglichen und die durchschnittlichen Entwicklungen des Preises in einem Chart angezeigt. Dies hier ist der saisonale Chart für Kupfer:

(Quelle: seasonalcharts.com)

Dieser saisonale Chart für Kupfer beinhaltet die Preisentwicklung über 30 Jahre! Das ist also extrem aussagekräftig. Sie sehen: Historisch kommen wir nun in die stärkste Rallyephase für Kupfer! Zwischen Februar bis Mai steigt Kupfer saisonal am stärksten!

Dann werden die größten Gewinne gemacht! Deshalb positionieren sich kluge Investoren schon jetzt.

Kupfer-Knaller 2: Kupferpreis springt bereits an!



Sie haben es ja schon im eingangs vorgestellten Chart gesehen: Der Kupferpreis legt bereits in Antizipation dieser kommenden Kupfer-Rallye einen Sprinter-Start in 2025 hin! Der Grund ist klar, wenn Sie sich den saisonalen Chart anschauen: Die Profis bringen sich schon jetzt in Stellung für eine mögliche Monster-Rallye, die historisch ab Februar startet!

Sie können es den Profis aber nicht nur gleichtun. Sie können in der kommenden Kupfer-Rallye sogar noch mehr verdienen als die Profis! Wie das mit Aktien wie Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) möglich ist - darauf gehen wir gleich ein. Es hängt mit dem nächsten Faktor zusammen:

Kupfer-Knaller 3: Trump wird Kupferprojekte in den USA MASSIV fördern!

Donald Trump hat bereits angekündigt, dass er massive Deregulierungen durchführen wird. Er will die Prozesse für Genehmigungen beschleunigen. Das ist DER Treibstoff für eine Rallye von Minenunternehmen mit Projekten in den USA. Denn der Aufbau einer eigenen Rohstoffversorgung wird für die neue Trump-Regierung alleroberste Priorität haben.

Vor allem für Rohstoffe, die eine zentrale Rolle für die US-Wirtschaft spielen. Bei Öl und Gas haben Trump (in seiner ersten Amtszeit) und weiterführend Biden dies bereits in die Realität umgesetzt. Die USA sind heute der größte Produzent von Öl - noch vor Saudi-Arabien.

Nun werden die Industriemetalle folgen - und Kupfer ist dabei das zentrale Industriemetall. Es sind deshalb neben den zu erwartenden umfangreichen Deregulierungen auch noch massive Förderungen aus Washington für Kupferprojekte in den USA zu erwarten - und zwar im Eiltempo!

Deshalb bringen sich Profi-Anleger schon jetzt in Stellung. Aber die richtig große Chance bieten jetzt kleine, noch verkannte Kupferunternehmen mit besonders aussichtsreichen und ultra-spannenden amerikanischen Kupferprojekten - so wie Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085). Hier können die Profis noch gar nicht investieren, weil die Börsenbewertungen noch zu klein sind. Genau das ist jetzt Ihr Informationsvorsprung und Ihre Chance! Denn:

Am 20. Januar wurde Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt!

Trump hat bereits angekündigt, dass er sofort mit Entscheidungen und Gesetzesvorlagen voll durchstarten will. Ganz wichtig zu verstehen: Dieses Mal haben Trump und die Republikaner auch noch die Mehrheit im Kongress! Das bedeutet: Jetzt kann Trump seine politischen Ziele schnell Realität werden lassen. Dazu gehört auch:

Kupfer-Knaller 4: Trump will einen schwachen US-Dollar!

Ein schwacher US-Dollar ist traditionell gut für Rohstoffe. Genauso wie eine steigende Inflation. Genauso wie sinkende Zinsen. Nun, alle diese drei Faktoren, die steigende Kupferpreise anfeuern, beginnen sich in 2025 zu entwickeln. Die Inflationssorgen an der Börse sind zurück - und die jüngsten Preisanstiege bei Öl und Gas sind in den veröffentlichten Daten noch gar nicht enthalten!

Doch noch wichtiger für Kupfer: Trump will sinkende Zinsen und Trump will einen schwachen US-Dollar. Der US-Dollar ist in einer mächtigen Herbst- und Winterrallye in Antizipation des erwarteten und dann tatsächlich erfolgten Wahlsieges von Trump massiv angestiegen. Er nähert sich inzwischen den Höchstkursen in diesem Jahrtausend!

Das ist für Donald Trump absolut inakzeptabel. Er wird alles dafür tun, den US-Dollar zu schwächen - und genau das wird die Rallye im Kupferpreis weiter anfeuern! Schauen Sie sich die Entwicklung des US-Dollar in 2016/17 NACH dem ersten Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar 2017 an. Der US-Dollar gab dramatisch nach.

(Quelle: Tradingview)

KI-Revolution tritt neues Mega-Wachstum im Energiesektor los!

Doch es kommt noch besser. Viel besser! Erfahrene Börsianer wissen: Wenn saisonale Faktoren, markttechnische Faktoren, politische Faktoren und fundamentale Faktoren alle in eine Richtung zeigen und sich wie ein Puzzle zusammenfügen, dann entwickelt sich sehr häufig sehr schnell eine gigantische Rallye-Dynamik an der Börse.

Genau ein solches Zusammenspiel ist jetzt in 2025 bei Kupfer der Fall: Die Saisonalität mit der ultra-heißen Rallye-Phase ist der große markttechnische Grund für eine kurz bevorstehende Kupfer-Rallye. Der politische Grund ist der kommende US-Präsident Trump. Der fundamentale Grund:

Der amerikanische Kupfermarkt steht vor Mega-Rallye!

Denn Trump will mit seiner Politik rund um "America First" nicht nur Schlüsselindustrien aus der Wirtschaft zurück in die USA holen. Er will auch den Aufbau einer Produktion von Schlüsselrohstoffen in den USA massiv fördern. Bei den Metallen steht mit weitem Abstand Kupfer als wichtigstes Schlüsselmetall unter den Industrierohstoffen ganz oben auf der Trump-Liste.

Warum? Der Grund ist der dringend benötigte Ausbau der Energieinfrastruktur in den USA. Denn der Künstliche-Intelligenz-Boom ist nicht nur die spektakulärste Technologie-Revolution seit dem Start des Internets. Die KI-Revolution wird auch einen gigantischen Nachfrageboom für Energie auslösen. Das haben inzwischen immer mehr Börsianer verstanden.

Doch was die Masse der Anleger noch nicht verstanden hat: All die benötigte Energie muss innerhalb der USA ja auch transportiert werden. Hier nimmt Kupfer aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeiten die zentrale Schlüsselrolle ein. Kupfer ist der zentrale Rohstoff Nr. 1 für den Energietransport und damit in der Energie-Infrastruktur unersetzbar!

Noch besser: Kupfer wird in den kommenden Jahren in Massen gebraucht! Denn die Infrastruktur der USA ist völlig veraltet und muss massiv modernisiert werden, um dem Energieboom durch KI standzuhalten.

Der Großteil des aktuellen Stromnetzwerks in den USA wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren aufgebaut.

Das Durchschnittsalter der Stromleitungen ist 40 Jahre!

Ein Viertel aller Stromleitungen sind 50 Jahre und älter.

Die USA werden Billionen USD in die Modernisierung ihrer Energieinfrastruktur investieren müssen. Müssen! Dieser Bereich ist einer der wahren Wachstumsstars des KI-Megatrends, über den noch niemand spricht. Und dies führt direkt zu einem absoluten Nachfrageboom für Kupfer "Made in USA"!

Amerikanisches Kupfer wird in den kommenden Jahren das wertvollste Kupfer der Welt!

Energieversorgung und Energieinfrastruktur - vor allem im KI-Land Nr. 1 USA - befinden sich in der Startphase eines neuen Superzyklus, dessen Ausmaß erst ganz wenige Börsianer begriffen haben. Wir sprechen hier nicht von einem Multi-Milliarden-USD-Trend. Wir sprechen hier von einem Multi-Billionen-USD-Trend! Je nachdem, wie schnell die KI-Revolution in der Wirtschaft und unser aller Leben Fuß fasst, wird es sogar ein Trillionen-USD-Superzyklus!

Da müssen Sie mit dabei sein!

Hier in die richtigen Aktien von Kupfer-Unternehmen zu investieren, die jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind … das ist so, als ob Sie Mitte der 1990er-Jahre in Amazon.com oder Anfang der 2000er in Apple oder 2022/23 in Chip-Aktien investiert hätten: eine unglaubliche Chance, um sich ein Vermögen aufzubauen.

Die größte Gewinnchance aller Zeiten im Kupfermarkt

Denn um die Kupferversorgung in den USA zu decken, muss Washington einen massiven und vor allem schnellen Ausbau der eigenen Kupferproduktion in den USA fördern. "Schnell" ist hier das Schlüsselwort! Genau das hat Trump mit seinen bereits angekündigten Deregulierungen für den Rohstoffsektor vor!

Das sind ideale Rahmenbedingungen für Kupferkonzerne. Jedoch nicht für die Kupferproduzenten. Das ist sehr wichtig zu verstehen für Ihre Gewinne! Die Masse der Anleger schaut aktuell auf die großen Kupferproduzenten. Aber: Diese Anleger suchen alle an der falschen Stelle nach den besten Investmentchancen.

Ja, auch die Aktien von Kupferproduzenten werden schöne Gewinne bieten. Aber deren Minen arbeiten ja bereits. Deshalb profitieren die Kupferproduzenten nur unterdurchschnittlich von Deregulierungen. Auf der anderen Seite sind Explorern mit ultra-frühen Projekten, deren Produktionsstarts bestenfalls 5-10 Jahre in der Zukunft liegen, zeitlich zu weit weg, um jetzt vom Trump-Kupferboom zu profitieren. Das ist zu lang. So viel Zeit hat Washington nicht.

Die spektakulärsten und mit Abstand größten Gewinne werden gut informierte Anleger im Megamarkt "Kupfer - Made in USA" bei Kupferexplorern mit Kupferprojekten im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium erzielen. Sie werden die nächsten großen Börsenstars!

Denn wo Washington neben finanziellen Förderungen den größten Einfluss hat, das sind schnellere und vereinfachte Genehmigungen für die fortgeschrittene Projektentwicklung und den Bau von Kupferminen.

Den mit weitem Abstand dramatischsten Effekt hiervon - im positivsten Sinne - werden wir deshalb bei Kupferexplorern mit fortgeschrittenen Projekten sehen. Verkürzen schnellere Genehmigungen doch die Entwicklungszeit bis zum Produktionsstart deutlich. Potenziell um Jahre! Was die Aktien dieser Kupferexplorer in völlig neue Bewertungsdimensionen schießen lassen kann.

Giant Mining: Kupferprojekt im fortgeschrittenen Explorationsstadium IN DEN USA

Wir werden im amerikanischen Kupfermarkt also in den kommenden Jahren zwei Entwicklungen sehen, die beide hoch positiv für Kupferexplorer wie Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) mit bereits fortgeschrittenen Kupferprojekten in den USA sind:

Die Entwicklung neuer, aber sich bereits in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien befindender Kupferprojekte in den USA wird in den kommenden Jahren durch Trumps Deregulierungen massiv beschleunigt. Die Preise für amerikanisches Kupfer werden stärker und höher steigen als die für internationales Kupfer. Das bedeutet im Umkehrschluss: Kupferprojekte in den USA werden die wertvollsten Projekte im weltweiten Kupfermarkt. Mit den höchsten Bewertungen - und damit höheren Kursanstiegen für die Aktien der Betreiber!

Giant Mining entwickelt ein hoch spannendes Kupferprojekt namens Majuba Hill im US-Bundesstaat Nevada. Nevada ist im Bereich der Industriemetalle einer der größten Bergbau-Staaten in den USA - mit dementsprechend Minen-freundlichen Gesetzen. Gleichzeitig liegt das Länderrisiko in den USA bei null. Besser geht es für ein Rohstoffinvestment sowohl auf der geografischen als auch auf der geopolitischen Ebene nicht.

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Während Anleger bei Aktien von Bergbauunternehmen mit Kupferprojekten in Mittel- und Südamerika immer mit Bewertungsabschlägen aufgrund der erhöhten Länderrisiken leben müssen, werden Kupferkonzerne aus den USA in Zukunft sogar mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt werden - aufgrund des inexistenten Länderrisikos und der beschriebenen Sonderstory "Made in USA"!

Ein besseres Szenario als das von Giant Mining gibt es wahrscheinlich einfach nicht.

Ideale Erfolgsbedingungen: Beste Minenlage für "Kupfer - Made in USA"!

Doch ein anderer Faktor macht das Kupferprojekt erst so richtig spannend: Majuba Hill wird an der Börse wie ein ultra-junges Explorationsprojekt bewertet. Ein sogenanntes Grassroots-Projekt, wo die Explorer außer dem Land und einigen unbestätigten geologischen Prognosen oftmals nichts vorweisen können. Aber beim Majuba Hill-Projekt ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall!

Das Majuba Hill-Projekt befindet sich bereits im fortgeschrittenen Explorationsstadium!

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Das ist die historische Investmentchance bei Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) für gut informierte, weitsichtige Anleger:

Ein fortgeschrittener Kupferexplorer, der an der Börse aktuell jedoch mit einer Mini-Börsenbewertung von rund 6 Mio. USD in unseren Augen noch völlig falsch bewertet wird - und massiv unterbewertet ist! Die Aktie wird bewertet wie ein Früh-Explorer mit einem Baby-Projekt. Dabei hat Giant Mining ein Kupferprojekt in den USA im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium - was Giant Mining zu einem der größten Profiteure der kommenden Trump-Förderung von Kupferprojekten in den USA machen könnte. Der amerikanische Kupfermarkt wird durch den Nachfrageboom für Energieinfrastruktur zu einer der heißesten Wachstumsstorys im neuen Rohstoff-Superzyklus.

Diese Schere zwischen der aktuell (noch) falschen Börsenwahrnehmung und der dadurch entstandenen Unterbewertung (6 Mio. USD Marktkapitalisierung) gegenüber den fundamentalen Fakten der fortgeschrittenen Minenentwicklung dürfte sich schließen! Das bietet gut informierten Anlegern eine fantastische Gewinnchance. Eine Gewinnchance, wie sie sich in dieser Konstellation immer nur ganz am Anfang neuer Megatrends eröffnet.

Die Gewinnchance: Kupferprojekt wird von der Börse noch völlig falsch wahrgenommen

Das Majuba Hill-Kupferprojekt ist rund 34.000 Quadratmeter groß. Es befindet sich rund 250 km nordöstlich der Stadt Reno im Pershing County-Distrikt. Der Pershing County-Distrikt ist ein historisches Bergbaugebiet, wodurch eine exzellente Infrastruktur gegeben ist: von Autobahnen und Straßen über eine naheliegende Stromversorgung bis zu Verarbeitungs- und Müllanlagen. Alles ist nahe liegend und bereits vorhanden.

Aufgrund des wirtschaftlichen Fokus auf den Bergbau im Pershing County befinden sich in dem Gebiet gleich drei große regionale Minenzentren in den Kleinstädten Reno, Winnemucca und Elko. Dadurch hat Giant Mining exzellenten Zugang zu Facharbeitern, Ausrüstung, Bürogebäuden und anderer notwendiger Bergbau-Infrastruktur. Besser geht es kaum. Als Schulnote würde Giant Mining eine Eins für die extrem wichtige Infrastruktur erhalten.

Die Bergbaugeschichte des Pershing County ist der Grundstein für die hoch spannende Investmentstory rund um die Majuba Hill-Kupfermine. Denn hier wurde von 1900 bis 1950 bereits Kupfer abgebaut! Satte 2,8 Mio. Pfund Kupfer und als Nebenprodukte 184.000 Unzen Silber, 5.800 Unzen Gold und 21.000 Pfund Zinn wurden damals mit für heutige Verhältnisse einfachen Bergbautechnologien gefördert.

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Das ist der Schlüsselpunkt: Anders als bei 90 % aller Explorationsprojekte haben wir beim Majuba Hill-Kupferprojekt bereits den Beweis, dass dort Kupfer (sowie Gold, Silber und Zinn) vorhanden ist. In großen Mengen und in einer geologischen Struktur, dass es selbst mit 100 Jahre alten Bergbautechniken schon erfolgreich gefördert werden konnte. Was meinen Sie, was sich bei so einem Projekt mit den modernen Fördertechnologien des 21. Jahrhunderts für Abbauerfolge eröffnen …

Historische Förderung und moderne Explorationsdaten bestätigen Kupfervorkommen

Doch warum wurde die damalige Förderung in den 1950er-Jahren eingestellt? Ausschließlich wirtschaftliche Fakten sind der Grund - und sie sorgen für die heutige historische Investmentchance bei Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085):

Beginnen wir so: Wie die allermeisten Kupferprojekte in Nevada ist auch Majuba Hill ein Projekt mit niedrigen Kupfergehalten. Dadurch wurde das Projekt bei den damaligen Bergbautechnologien und den damals niedrigen Kupferpreisen wirtschaftlich uninteressant. Die Mine wurde geschlossen und geriet in Vergessenheit. Doch das Management von Giant Mining hat seine Hausaufgaben sehr gut gemacht und die Chance in Majuba Hill vor der Konkurrenz erkannt.

Technische Studie gemäß NI43-101 für Majuba Hill bereits vorhanden!

Jetzt kommt der Knaller: Giant Mining führt bereits eigene Bohrungen auf dem Majuba Hill-Kupferprojekt durch. Mit großem Erfolg! In 2020, 2021 und 2022 gab es ein umfangreiches dreijähriges Bohrprogramm zur Exploration von Majuba Hill. Im letzten Jahr wurde dann erstmals eine NI43-101-konforme Technische Studie für Majuba Hill erstellt!

Das ist ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von Giant Mining.

Ein Computermodell für den Kupferabbau auf dem Majuba Hill-Projekt analysierte die historische Minengeschichte, die geologischen Daten und die Ergebnisse der neuen Probebohrungen zwischen 2020 bis 2022. Das Modell kam zu folgendem Hammer-Ergebnis:

"Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Explorationsvolumen für Kupfer auf 50 Mio. bis 100 Mio. Tonnen geschätzt."

(Quelle: Unabhängiger NI43-101 Technical Report durchgeführt von RESPEC Company LLC - Reno, Nevada, Erstellungsdatum: 20. Juni 2023)

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Das Management von Giant Mining schätzt, dass daraus bis zu sagenhaften 660 Mio. Pfund Kupfer gewonnen werden könnten. Wohlgemerkt: Das ist nicht mal das Maximum! Die Potenziale sind sogar noch größer, da die Kupfervorkommen des Majuba Hill-Projekts noch gar nicht vollständig definiert sind. Das Projekt gibt Expansionsmöglichkeiten für weitere Kupfervorkommen in alle Himmelsrichtungen und in die Tiefe. Bessere Aussichten für noch mehr Rohstoffvorkommen gibt es nicht bei einer Mine.

Überraschungspotenzial für neue Kupfervorkommen mit höheren Kupfergraden

Die Kupfergehalte für die bis 2022 explorierten Gebiete von Majuba Hill in der NI43-101-Computeranalyse liegen zwischen 0,15 % bis 0,30 % Kupfer. Diese Gehalte bestätigen viele Bohrergebnisse aus dem dreijährigen Explorationsprogramm und decken sich mit den geologischen Fakten über Kupfervorkommen in Nevada. Die erwartete Recovery-Rate für das aus dem Gestein gewonnene Kupfer wird auf gute 70 % bis exzellente 90 % geschätzt.

Das ist sehr gut und bei den heute höheren Kupferpreisen schon sehr attraktiv. Aber es kommt noch besser!

Die Technische Studie in Übereinstimmung mit NI43-101 förderte eine völlig neue Erkenntnis aus den Gesteinstiefen von Majuba Hill ans Tageslicht. Zitat aus der Technischen Studie für das Majuba Hill-Kupferprojekt:

"Es besteht Potenzial für die Entwicklung einer höhergradigen Zone im Umfang zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen Gesteinsabbau mit Gehalten zwischen 0,40 % Kupfer bis 0,80 % Kupfer …"

Diese Kupfergehalte sind zwischen 3x bis sogar spektakuläre 5x so hoch wie die klassischen Kupfergehalte auf Majuba Hill. Die Analyse der NI43-101-konformen Technischen Studie über das potenzielle Vorkommen signifikant höhergradiger Kupfervorkommen in den tieferen Gesteinsschichten von Majuba Hill eröffnet eine völlig neue Bewertungsdimension für das Unternehmen - und damit potenziell völlig neue Gewinndimensionen für die Aktionäre.

(Quelle: Giant Mining)

Es ist absolut verständlich, dass diese höhergradigen Vorkommen nicht in den historischen Daten vorkommen. Vor 100 Jahren waren die Test- und Analysemethoden der damaligen Bergbautechnologie einfach noch nicht so weit. Das ist exzellent für heutige Investoren. Wir haben hier ein ultra-spannendes Überraschungspotenzial für Kursanstiege der Aktie von Giant Mining, das die Börse noch gar nicht verstanden hat.

Das Beste: Gut informierte Anleger werden nicht lange auf neue Meldungen über diese höhergradigen Kupfervorkommen und das damit verbundene sehr positive Überraschungspotenzial für die Aktie von Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) warten müssen.

Denn in 2025 soll ein neues Explorationsprogramm starten!

Im vergangenen Jahr führte Giant Mining bereits ein kleineres Explorationsprogramm durch, welches die Prognosen der NI43-101-Studie über potenziell deutlich höhere Kupfergehalte schon bestätigte: Das beste Bohrloch förderte Kupfergehalte von 1,35 % über 66 Meter und sogar 2,6 % über knapp 23 Meter zutage.

(Quelle: Giant Mining)

Das ist noch mal 3x bis 6x mehr, als selbst die optimistischen Prognosen der NI43-101-Studie in Aussicht gestellt hatten. Hammer, welche positiven Überraschungspotenziale das Majuba Hill-Projekt besitzt! Das sieht man in einem fortgeschrittenen Minenprojekt sehr selten. In 2025 soll nun ein weiteres Explorationsprogramm folgen. Sehr positiv: Das gesamte Explorationsprogramm für 2025 ist schon vollständig finanziert!

Am Anfang der Wachstumsstory: Chance auf spektakuläre Multi-Tenbagger-Gewinne

Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) steht jetzt am Anfang der heißen Phase seiner Wachstumsstory und 2025 wird dabei laut den eigenen Angaben des Managements ein Meilenstein-Jahr für Giant Mining!

Hier können Sie noch in der Frühphase in eine wahrhaft fantastische Gewinnchance im heißen amerikanischen Kupfermarkt einsteigen - bevor die Masse der Anleger überhaupt Wind von Giant Mining und dem kommenden Boom für amerikanisches Kupfer durch den Superzyklus Energie-Infrastruktur bekommt.

Das allein ist schon Grund genug, um sich diese "Made in USA"-Kupferperle ins Depot zu legen. Doch es kommt noch besser für Sie: Die Aktie von Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ist aktuell spottbillig. Tatsächlich liegt der aktuelle Börsenwert von Giant Mining nur bei rund 6 Mio. USD. Das ist nichts! Die Aktie notiert nur bei rund 0,25 USD.

Bei diesen Bewertungen kann die Aktie von Giant Mining um +2.000 % oder +3.000 % ansteigen und der Börsenwert läge immer noch bei 250 Mio. USD. Doch ein großes amerikanisches Kupferprojekt, das sich auf direktem Weg zur Produktion befindet, dürfte im kommenden Boom für amerikanisches Kupfer mit 1 Mrd. USD bewertet werden. Das zeigt Ihnen, was für eine fantastische Investmentchance sich cleveren Anleger jetzt bei Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) präsentiert.

