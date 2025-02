Es ist angerichtet: Das Schweizer Biotech-Unternehmen BioVersys wird am morgigen Freitag an der Schweizer Börse (SIX) kotiert. Mit den liquiden Mitteln will die Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von antibakteriellen Produkten fokussiert, primär für den großen Hoffnungsträger BV100 verwenden.Die Firma wird ab morgen unter dem Ticker-Symbol "BIOV" an der SIX handelbar sein. BioVersys konnte 2,222 Millionen Aktien bei Anlegern zum Preis von je 36 Schweizer Franken (umgerechnet 38,38 Euro) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...