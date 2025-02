HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Strategie-Update des Softwareanbieters nach dem Führungswechsel zu Jahresbeginn sollte auf ein positives Echo stoßen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen dürfte weiterhin ein stärkeres Wachstum als der Markt anstreben, und die Ziele erschienen angesichts eines soliden Auftragsbuchs erreichbar. Gleichzeitig werde die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zum Sektor gehandelt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005800601