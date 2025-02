Der DAX hat sich gestern Schritt für Schritt gesteigert. Der Start war noch schwach, letztendlich schloss der DAX jedoch knapp 0,4 Prozent höher bei 21.585 Punkten. Auch heute deuten sich Gewinne an. Die Vorgaben aus Übersee sind positiv.Siemens Healthineers verzeichnete trotz Schwäche in China ein profitables Wachstum und bestätigte eine positive Jahresprognose. Qualcomm übertraf die Erwartungen mit einem starken Quartalsgewinn und blickt auf weiteres Wachstum, besonders in der Automobilbranche. ...

