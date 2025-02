PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Überraschend gute Quartalszahlen von ArcelorMittal haben am Donnerstag auch deutsche Stahltitel beflügelt. Klöckner & Co (KlöCo) stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2024 und gewannen nach dem Mittag auf Platz zwei im SDax sechs Prozent.

Auch Salzgitter waren mit einem Plus von mehr als zwei Prozent unter den zehn besten Aktien in dem Nebenwerteindex, wobei die Papiere auch vom Kurszuwachs für Aurubis von mehr als dreieinhalb Prozent profitiert haben dürften. Salzgitter hält knapp 30 Prozent an dem Kupferkonzern, der seinen Gewinn zum Geschäftsjahresstart gesteigert hatte.

Europäische Stahlhersteller hatten in dieser Woche anfangs noch unter den Strafzöllen gelitten, die US-Präsident Donald Trump zunächst auf Importe aus Mexiko, Kanada und China verhängt hatte.

KlöCo indes hatten der Schwäche getrotzt. Denn: Höhere Einführzölle könnten die Preise für Stahl tendenziell steigen lassen, wovon wiederum KlöCo als Händler mit US-Standorten in Charlotte und Dallas profitieren könnte./ajx/mis

