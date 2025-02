Zum 31. März wird Sharp Energy Solutions Europe seine Geschäftstätigkeit einstellen. Sharp Electronics soll danach den Kundenservice übernehmen. Sharp zieht sich nach 30 Jahren aus dem Photovoltaik-Geschäft in Europa zurück. Dies teilte der japanische Konzern in einer kurzen Pressemitteilung am Mittwoch mit und begründete es mit den "schwierigen Bedingungen auf dem europäischen Solarmarkt". Daher habe sich der japanische Konzern entschlossen, die Geschäftstätigkeit der Sharp Energy Solutions Europe zum 31. März 2025 einzustellen. Die Solarparte ist Teil der Sharp Electronics GmbH mit Sitz in Hamburg, ...

