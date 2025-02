NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Telefonkonferenzen zu den Geschäftszahlen der Wettbewerber Ford und GM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autokonzern Stellantis gesenkt und dabei den herausfordernden Jahresstart in Nordamerika berücksichtigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2025 werde Stellantis dort sein Produktionsniveau normalisieren und seine Lagerbestände abbauen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 14:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9