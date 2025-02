FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung hat der Rally von Klöckner & Co (KlöCo) am Freitag weitere Nahrung gegeben. Auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni 2024 gewannen sie an der Spitze im SDax zuletzt gut drei Prozent und bauten ihr Wochenplus auf rund 17 Prozent aus. Mit einem Plus von fast 30 Prozent seit Jahresanfang sind sie in dem Nebenwerteindex aktuell unter den besten drei Werten.

Die Analysten von Kepler Cheuvreux raten nun zum Kauf. Seit der im Jahr 2021 vorgestellten Strategie habe KlöCo den Fokus stärker auf Chancen in Nordamerika und werthaltigere Produkte gelegt, schrieben die Experten. Sie glauben, dass mit einer im Jahr 2025 erwarteten Erholung der Stahlpreise das qualitativ bessere Profil sichtbarer werden wird. Die Prognosen von KlöCo sollten die Erwartungen an eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) in den kommenden Jahren stützen und zu einer Neubewertung der Papiere führen, die jüngst mit einem Abschlag zum historischen Durchschnitt und zur US-Konkurrenz gehandelt worden seien, hieß es zudem.

Europäische Stahlhersteller hatten in dieser Woche anfangs unter Strafzöllen gelitten, die US-Präsident Donald Trump zunächst auf Importe aus Mexiko, Kanada und China verhängt hatte. Die Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko sind indes erst einmal ausgesetzt.

Die KlöCo-Aktien hatten der Schwäche aber getrotzt. Denn: Höhere Einführzölle könnten die Preise für Stahl in den USA tendenziell steigen lassen, wovon wiederum KlöCo als Händler mit US-Standorten in Charlotte und Dallas profitieren könnte. Am Vortag hatten zudem überraschend gute Quartalszahlen von ArcelorMittal Stahltitel allgemein beflügelt./ajx/mis