Die Wertschätzung für die Aktie von BASF hat sich am Aktienmarkt am Freitag kaum geändert. Die Aktie kostete zuletzt 48,31 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich derzeit der Kurs der Aktie von BASF. An der Kurstafel steht gegenwärtig nur ein Minus von 0,09 Prozent.

