BioVersys (Ticker "BIOV"), ein führendes Schweizer Biotechnologieunternehmen, hat heute seine Aktien bei SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen hat sich auf neuartige antibakterielle Produkte für schwerwiegende lebensbedrohliche Infektionen spezialisiert. Der Eröffnungskurs von CHF 36.50 pro Aktie führte zu einer Marktkapitalisierung von rund CHF 216 Millionen.Der erfolgreiche Börsengang (Initial Public Offering, IPO) markiert für BioVersys einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von einem Basler Startup zum börsenkotierten Unternehmen. Gleichzeitig stärkt dieser die Position von SIX als führende Life-Sciences-Börse Europas und festigt die Rolle der Schweiz als globales Zentrum für Biotech-Innovationen.Das ausgegebene und ausstehende Aktienkapital von BioVersys umfasst 3'692'285 Namensaktien, während im IPO 2'222'221 neu ausgegebene Namensaktien angeboten wurden. Bei einem Ausgabepreis von CHF 36.00 pro Namensaktie betrug das Platzierungsvolumen rund CHF 80 Millionen (einschliesslich einer Mehrzuteilungsoption von 138'888 Aktien).BioVersys beabsichtigt, den Grossteil des Erlöses dazu zu verwenden, das führende Produkt BV100 zur Bekämpfung von im Krankenhaus erworbenen Infektionen durch die klinische Phase III zu bringen. Das Unternehmen wird in die Indexfamilie des Swiss Performance Index (SPI) aufgenommen.Marc Gitzinger, CEO BioVersys, sagt: "Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für BioVersys, da wir den nächsten Schritt in unserer Wachstumsstrategie gehen. Wir sind wirklich ermutigt durch die positive Nachfrage und das grosse Interesse der Investorinnen und Investoren, auf das wir in den letzten Wochen gestossen sind. Dank dieser Unterstützung sind wir in der Lage, unsere klinischen Studien und die Pipeline von Arzneimittelkandidaten mit voller Geschwindigkeit vorantreiben. Wir bleiben weiterhin fest entschlossen, dringend benötigte neue Antibiotika zu schwerkranken Patientinnen und Patienten weltweit zu bringen. Ich möchte allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen - unseren engagierten Mitarbeitenden, Partnerfirmen, Aktionärinnen und Aktionären sowie allen Interessengruppen, die unsere Vision teilen. Ein besonderer Dank geht an SIX Swiss Exchange und das Schweizer Biotech-Ökosystem, welche die entscheidenden Zutaten für erfolgreiche Börsengänge beisteuern."Bjørn Sibbern, CEO SIX, betont: "Wir freuen uns, den Börsengang von BioVersys bei SIX Swiss Exchange zu feiern der die IPO-Saison an unserer Börse eröffnet. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Biotech-Unternehmen einen Börsengang bei SIX Swiss Exchange einem Börsengang in Übersee vorzieht. Gleichzeitig zeigt er, dass die Schweiz ein attraktives und dynamisches Umfeld bietet, in dem Life-Sciences-Unternehmen wachsen und erfolgreich sein können. Wir sind sehr stolz darauf, BioVersys in dieser nächsten Phase seines Wachstumskurses zu unterstützen. Im Namen von SIX wünsche ich BioVersys viel Erfolg als börsenkotiertes Unternehmen."