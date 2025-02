Die PHC Corporation hat mit CCRM eine Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Verfahren zur Expansion primärer T-Zellen(*1) unterzeichnet, mit denen die Herstellung von Zell- und Gentherapieprodukten (CGT) beschleunigt werden soll. Diese gemeinsame Initiative wird "LiCellGrowTMTM(*2)", das in der Entwicklung befindliche Zellexpansionssystem von PHC, mit dem fundierten Wissen von CCRM über regenerative Medizin und Bioproduktion kombinieren, um neue Kulturverfahren zu etablieren, die die Effizienz und Qualität der Zellkultur für CGTs verbessern.

Primäre T-Zellen werden in der Prozessentwicklung und Herstellung von zelltherapeutischen Arzneimitteln verwendet, z. B. in der CAR-T-Zelltherapie(*3) Primäre T-Zellen, die direkt von Patienten stammen, weisen jedoch oft erhebliche Schwankungen in den Wachstumsraten und der Qualität auf, was es für Forscher schwierig macht, stabile Zellzahlen zu gewährleisten und die Qualität während des gesamten Kulturprozesses aufrechtzuerhalten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen und die Qualität zellbasierter Therapeutika zu verbessern, sind bessere Zellkulturverfahren erforderlich.

Chikara Takauo, Director von PHC und Head der Biomedical Division, der den Geschäftsbereich Life Science des Unternehmens leitet, kommentierte: "Wir freuen uns, diese gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsinitiative mit CCRM zu starten, einem führenden Unternehmen mit 14 Jahren Erfahrung in der Vermarktung von regenerativer Medizin und CGT. Durch die Kombination der Technologien und des Fachwissens unserer beiden Organisationen wollen wir die Herstellungsprozesse für zellbasierte Therapeutika und Zellkulturtechnologien vorantreiben und so zur frühzeitigen praktischen Anwendung von CGT beitragen."

PHC hat eine proprietäre In-Line-Überwachungstechnologie entwickelt, um Schlüsselindikatoren des Zellstoffwechsels in Echtzeit zu verfolgen. Dies kann Forschern dabei helfen, Probleme wie die Zellqualität und Reproduzierbarkeit anzugehen und optimale Zellkulturmethoden zu etablieren. Diese Technologie ermöglicht eine präzise, kontinuierliche Messung der Glukoseaufnahme und Laktatproduktion während der Zellkultur und liefert ein genaueres Verständnis der Veränderungen im Zellstoffwechsel im Laufe der Zeit, als dies mit herkömmlichen Probenahmeverfahren möglich ist. Im Jahr 2024 brachte PHC das Lebendzellen-Stoffwechselanalysegerät "LiCellMoTMTM(*4)" auf den Markt und führte diese Technologie in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und einigen asiatischen Märkten, darunter Japan, China, Singapur und Taiwan, ein.

Aufbauend auf dieser Technologie entwickelt das Unternehmen auch "LiCellGrow", ein Zellexpansionssystem, das darauf ausgelegt ist, Medien automatisch auf der Grundlage des Stoffwechselzustands der Zellen auszutauschen und die Kulturumgebung in einem optimalen Zustand zu halten. PHC beabsichtigt, seine Produktpalette weiter auszubauen, um die Forschung, Prozessentwicklung und kommerzielle Herstellung zellbasierter Therapeutika nahtlos zu unterstützen.

"Wir freuen uns, mit PHC zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten in der Zellkultur zu erschließen", erklärte Michael May, President und CEO von CCRM. "Partnerschaften zur Technologieentwicklung wie diese sind der Schlüssel zur Weiterentwicklung der Branche und zur Steigerung der Kosteneffizienz der computergestützten Therapie, wodurch sie für Patienten auf der ganzen Welt zugänglicher wird."

Die gemeinsame Forschung mit CCRM wird es PHC ermöglichen, die Kulturbedingungen mit "LiCellGrow" zu analysieren, um optimale Kulturverfahren für primäre T-Zellen zu etablieren. Die Zusammenarbeit soll die Entwicklung von LiCellGrow beschleunigen und zu einer verbesserten Zellqualität, einer höheren Fertigungseffizienz und einer Kostensenkung bei der Produktion zellbasierter Therapeutika beitragen.

(*1) Primäre T-Zellen oder autologe T-Zellen sind T-Zellen, die direkt aus dem Körper isoliert werden. T-Zellen sind Teil des Immunsystems und entwickeln sich aus Stammzellen im Knochenmark. Sie helfen, den Körper vor Infektionen zu schützen und können bei der Bekämpfung von Krebs helfen.

(*2) URL: http://www.phchd.com/us/biomedical/licellgrow

(*3) Die CAR-T-Zelltherapie ist eine Behandlungsform, bei der die T-Zellen (eine Art von Zellen des Immunsystems) eines Patienten im Labor so verändert werden, dass sie Krebszellen angreifen.

Über die Biomedical Division der PHC Corporation

Die PHC Corporation wurde 1969 gegründet und ist eine japanische Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523), einem globalen Gesundheitsunternehmen, das Lösungen in den Bereichen Diabetes-Management, Gesundheitslösungen, Diagnostik und Biowissenschaften entwickelt, herstellt, verkauft und betreut. Die Biomedical Division unterstützt die Life-Science-Branche und hilft Forschern und Gesundheitsdienstleistern in rund 110 Ländern und Regionen durch Laborgeräte und -ausrüstungen sowie Dienstleistungen der Marke PHCbi, darunter CO2-Inkubatoren und Ultratiefkühlgeräte.

Über die PHC Holdings Corporation (PHC Group)

Die PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, durch Gesundheitslösungen, die sich positiv auswirken und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft beizutragen. Zu den Tochtergesellschaften (zusammengefasst als PHC Group bezeichnet) gehören PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex und Mediford. Gemeinsam entwickeln, produzieren, verkaufen und betreuen diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetes-Management, Gesundheitslösungen, Diagnostik und Biowissenschaften. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC Group im Geschäftsjahr 2023 betrug 353,9 Milliarden JPY, wobei die Produkte und Dienstleistungen in mehr als 125 Ländern weltweit vertrieben wurden.

Über CCRM und OmniaBio

CCRM ist eine globale öffentlich-private Partnerschaft mit Hauptsitz in Kanada. Sie wurde von der kanadischen Regierung, der Provinz Ontario und führenden Partnern aus Wissenschaft und Industrie finanziert. CCRM unterstützt die Entwicklung regenerativer Arzneimittel und damit verbundener Technologien, wobei der Schwerpunkt auf der Zell- und Gentherapie liegt. Als Netzwerk von Forschern, führenden Unternehmen, Investoren und Unternehmern beschleunigt CCRM die Umsetzung wissenschaftlicher Entdeckungen in neue Unternehmen und marktfähige Produkte für Patienten mit spezialisierten Teams, zweckbestimmten Finanzmitteln und einer einzigartigen Infrastruktur. Im Jahr 2022 gründete CCRM OmniaBio Inc., ein kommerzielles CDMO für die Herstellung von Zell- und Gentherapien. CCRM wird von der University of Toronto betrieben. Besuchen Sie uns unter ccrm.ca.

