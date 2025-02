Summary:

Solides Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg im 1. Quartal 2024/25 leicht auf 134,2 Mio. EUR (+0,4 % ggü. Vorjahr)

Hohe wiederkehrende Einnahmen: Der Anteil wiederkehrender Erlöse stieg auf 50

Wachstum durch Cloud-Transformation: Der Markt für SAP S/4HANA-Migration wächst rapide, insbesondere aufgrund des End-of-Life von ECC 2027

Stabile Profitabilität: EBIT vor M&A-Effekten lag bei 11,0 Mio. EUR mit einer Marge von 8,2 %

Zukunftsperspektiven: Prognose für 2024/25 bestätigt

Unternehmensprofil und Marktstellung

Die All for One Group SE ist ein führender IT-Service-Provider mit klarem Fokus auf SAP-Transformationen. Das Unternehmen agiert international mit 37 Standorten in 8 Ländern und ist Gründungsmitglied des United VARs Netzwerks, welches 50 führende SAP-Partner in über 100 Ländern umfasst. Damit verfügt All for One über einen enormen Erfahrungsschatz in der Digitalisierung und Transformation von Unternehmen im Mittelstand.

Das Kerngeschäft konzentriert sich auf Cloud-Transformationen, KI-gestützte Unternehmenslösungen und branchenspezifische Dienstleistungen. Besonders im gehobenen Mittelstand (z. B. Automobilindustrie, Life Sciences, Fertigung, Großhandel) ist das Unternehmen stark vertreten. Zudem bietet All for One seinen Kunden eine umfassende Begleitung über den gesamten ERP-Lebenszyklus hinweg, von der ersten Beratung über die Implementierung bis hin zu kontinuierlicher Optimierung und Managed Services. Diese langfristige Kundenbindung ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Finanzielle Entwicklung und Performance

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Im 1. Quartal 2024/25 erzielte All for One 134,2 Mio. EUR Umsatz, was einem leichten Wachstum von 0,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während das Vorjahresquartal noch stark von Einmaleffekten aus Lizenzverkäufen profitierte, sorgt nun die zunehmende Cloud-Migration für eine solide Wachstumsbasis. Besonders hervorzuheben:

- Wachstum im Segment CORE: Umsatz stieg auf 120,7 Mio. EUR (+1 % ggü. Vorjahr), EBIT-Marge vor M&A-Effekten auf 8,5 % (Vorjahr: 8,0 %).

- Schwäche im Segment LOB: Umsatz sank leicht auf 18,4 Mio. EUR, EBIT-Marge fiel auf 4,0 % (Vorjahr: 8,1 %), da Unternehmen Investitionen in Software-Erweiterungen aufschieben.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Der Anteil wiederkehrender Einnahmen stieg auf 50 %, was eine langfristig stabilere Ertragslage sichert. Das EBIT vor M&A-Effekten blieb mit 11,0 Mio. EUR stabil, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 8,9 %. Die wiederkehrenden Umsätze resultieren vor allem aus langfristigen Cloud-Abonnements und Managed Services, die in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürften.

Cashflow und Kapitalstruktur

Die Eigenkapitalquote stieg zum 31. Dezember 2024 auf 35 % (Sept. 2024: 32 %). Die Liquiditätslage ist stabil mit 49 Mio. EUR an liquiden Mitteln. Die Netto-Verschuldung beträgt 67,8 Mio. EUR, was auf Investitionen in die Cloud-Transformation zurückzuführen ist. All for One verfolgt eine nachhaltige Finanzstrategie, bei der Wachstum durch Investitionen in neue Technologien, aber auch durch gezielte Akquisitionen ergänzt wird, um das Service-Portfolio weiter auszubauen.

Wachstumspotenzial und Strategie

All for One verfolgt eine klare Strategie zur langfristigen Umsatz- und Profitabilitätssteigerung:

SAP S/4HANA-Transformation als Wachstumsmotor

Mit der bevorstehenden Abschaltung von ECC bis 2027 steht der SAP-Markt vor einer massiven Umstellung. All for One profitiert als führender SAP-Partner von dieser Entwicklung. Besonders mit "RISE with SAP" und "GROW with SAP" bietet das Unternehmen Lösungen zur nahtlosen Cloud-Transformation an. Bereits jetzt steigt die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen erheblich an, und das Unternehmen verzeichnet eine hohe Pipeline an Neukunden, die auf SAP S/4HANA migrieren möchten.

Expansion im Cloud-Geschäft

Während frühere Geschäftsmodelle stark auf Lizenzverkäufe und klassische Hosting-Dienstleistungen fokussiert waren, liegt der Fokus nun auf Cloud-Subskriptionen und Managed Services. Die Migration von Bestandskunden auf SAP S/4HANA in der Cloud bringt höhere Margen und stabilere Einnahmeströme. Zusätzlich werden KI-gestützte Automatisierungslösungen integriert, um Unternehmen bei der Effizienzsteigerung zu unterstützen und langfristig Kosten zu senken.

Branchenspezifische Services und KI-Nutzung

All for One kombiniert künstliche Intelligenz mit ERP-Prozessen, um Unternehmen nicht nur bei der Migration, sondern auch bei der Automatisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen. Besonders in Branchen wie Automobil und Life Sciences ergeben sich große Potenziale. Zudem werden gezielte Partnerschaften mit weiteren Technologieanbietern eingegangen, um das Portfolio zu erweitern und Kunden umfassendere Lösungen anzubieten.

Risiken und Herausforderungen

Konjunkturabhängigkeit

Der IT- und Digitalisierungsmarkt ist grundsätzlich zyklisch, da Unternehmen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Investitionen in neue Technologien zurückstellen können. Insbesondere im LOB-Segment, das auf Zusatzlösungen fokussiert ist, zeigte sich dies mit einer geringeren Investitionsbereitschaft im letzten Quartal. Langfristig bleibt jedoch der Druck zur Digitalisierung bestehen, was mittelfristig für eine Erholung sorgen dürfte.

Wettbewerb im SAP-Transformationsmarkt

All for One konkurriert mit globalen IT-Dienstleistern wie Accenture und Capgemini, die ebenfalls stark im Bereich SAP-Cloud-Transformation expandieren. Die starke Positionierung im Mittelstandssegment bietet jedoch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Zudem unterscheidet sich All for One durch seinen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur die technische Umstellung, sondern auch Geschäftsprozessoptimierung umfasst.

Margendruck durch steigende Personalkosten

Der IT-Dienstleistungssektor ist stark von Fachkräftemangel betroffen. Steigende Löhne könnten die Profitabilität unter Druck setzen. Durch verstärkte Automatisierung und KI-gestützte Dienstleistungen versucht All for One, diesem Trend entgegenzuwirken. Gleichzeitig wird die Unternehmensstrategie darauf ausgerichtet, durch verstärkte Schulungsmaßnahmen bestehende Mitarbeiter weiterzuentwickeln und neue Talente gezielt anzuziehen.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Positiver Ausblick

Trotz der Herausforderungen bleibt All for One für das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres positiv. So peilt das Unternehmen eine Umsatzspanne zwischen 525 und 540 Millionen € an. Das operative Ergebnis vor M&A-Effekten soll zwischen 26,5 und 40,5 Mio. EUR liegen. Mittelfristig peilt das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Darüber hinaus will man das anorganische Wachstum durch eine verstärkte M&A-Aktivität wieder verstärken. Letztlich soll die EBIT-Marge vor Übernahmeeffekten über 8 % liegen im kommenden Geschäftsjahr.

Fazit: Lohnt sich ein Investment in All for One?

Die All for One Group SE befindet sich in einer starken strategischen Position, um von der kommenden SAP-Transformation bis 2027 erheblich zu profitieren. Die Kombination aus Cloud-Transformation, steigenden wiederkehrenden Erlösen und branchenspezifischen Lösungen sichert eine langfristige Wachstumsbasis.

Mit einer bestätigten Prognose für 2024/25 ist das Unternehmen auf einem soliden Wachstumspfad. Trotz Risiken durch Konjunkturschwankungen und steigenden Wettbewerb sprechen die starke Marktstellung und der Fokus auf hochmargige Cloud-Dienstleistungen für eine weiterhin positive Entwicklung.

Alle Märkte bei TradingView verfolgen

Der Beitrag Analyse: All for One Group - SAP-Transformation als Wachstumstreiber erschien zuerst auf Nebenwertewelt.