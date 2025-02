Der Elektronikspezialist SolarEdge geht mit einer neuen App an den Markt, der Solarinstallateuren von Ferne für Diagnosen zur Verfügung steht. Das schließt den direkten Zugriff auf die Wechselrichter ein. Solaredge führt eine neue mobile App ein, die sich an Solarinstallateure richtet. Es handele es sich bei "SolarEdge Go" um die erste mobile App des Unternehmens, die alle kritischen Vorgänge für Solarinstallateure auf einer einzigen Plattform bündele, teilte das in Israel hauptansässige Unternehmen ...

