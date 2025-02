News von Trading-Treff.de Gold steht auf Allzeithoch, der DAX bremst vor 22000 ein und die Wall Street ist weiter im Zoll-Bann. Was sind die Aktien der Woche? Wir blicken auf Nvidia, Alphabet, Tesla, Palantir und weitere Werte. Dreht der DAX vor der 22000 deutlich ab? Nach starken 9 Prozent Plus im Januar startete der DAX auch verheißungsvoll in den Februar. Tägliche Allzeithochs brachten den Index bis zum Freitag auf über 21.940 Punkte und damit ...

