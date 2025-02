© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Die BASF-Aktie hat einen starken Start in das Börsenjahr erwischt. Doch wenn sie ihre Gewinne nicht ausbauen kann, droht ihr eine erneute Kehrwende.Der Ludwigshafener Chemie-Riese BASF steckt in der Krise. Neben einer schwachen Nachfrage wird das Unternehmen durch hohe Energiekosten am Standort Deutschland belastet. Dementsprechend kommt die Aktie seit drei Jahren kaum vom Fleck und handelt vor allem seitwärts. Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau ist das Börsenjahr 2025 durchaus achtbar angelaufen. Mit einem Plus von über 11 Prozent bietet die Aktie eine dem starken Gesamtmarkt entsprechende Performance. Ein Investment in den deutschen Leitindex DAX hätte eine um einen Prozentpunkt …