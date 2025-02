NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis nach den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte auf "Sector Perform" belassen. Diese dürften eher in Kraft gesetzt werden als die noch ausgesetzten Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die meisten Investoren rechneten aber nicht damit, dass diese dauerhaft gelten dürften. Falls doch, könnten Absicherungsgeschäfte die Autohersteller rund zwei Jahre vor deren Auswirkungen schützen. 2022 hätten die großen US-Hersteller schon einen beispiellosen Kostenanstieg bei Stahl und Aluminium verkraftet, der den Effekt durch Trumps Zollpläne bei weitem übertroffen haben sollte./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 18:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 18:57 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9