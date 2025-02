EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

Nakiki SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Aktionäre zu 1 EUR je Aktie



11.02.2025 / 15:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Grundkapital soll von EUR 5.722.495 auf bis zu EUR 6.220.103 gegen Bareinlagen erhöht werden

- Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie für bis zu 497.608 Neue Aktien

- Nicht bezogene Neue Aktien sollen in einer Privatplatzierung angeboten werden



Frankfurt am Main, 11. Februar 2025 - Der Vorstand der Nakiki SE ("Gesellschaft"; ISIN: DE000WNDL300; ISIN: DE000WNDL318) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals von EUR 5.722.495 um bis zu EUR 497.608 auf bis zu EUR 6.220.103 durch Ausgabe von bis zu Stück 497.608 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Bezugspreis je neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie beträgt EUR 1,00. Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2025 gewinnberechtigt.



Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären als mittelbares Bezugsrecht eingeräumt und die Neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie im Verhältnis 11,5: 1 zum Bezug angeboten. Aufgrund einer Wertpapierleihe eines Großaktionärs erhalten sämtliche Zeichner handelbare Aktien direkt im Anschluss an die Kapitalerhöhung. Die Kapitalerhöhung und das Bezugsrechtsangebot werden von der BankM begleitet.

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Neue Aktien werden bezugswilligen Aktionären parallel zum Bezugsangebot zum Überbezug zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts und des Überbezugs innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren von der Gesellschaft im Anschluss an die Bezugsfrist im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten werden.

Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Bezugsangebots. Weitere Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebot.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstraße 204

60314 Frankfurt am Main

Internet: https://nakikifinance.com/



Handelsregister: AG Frankfurt am Main HRB 137473

ISIN: DE000WNDL300

ISIN: DE000WNDL318











Ende der Insiderinformation



11.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com