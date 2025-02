Ethereum vor historischem Short Squeeze: Rekordhoch bei Short-Positionen

Die Krypto-Landschaft zeigt derzeit ein interessantes Bild: Während Bitcoin nur etwa 10 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert, verzeichnet Ethereum ein Rekordhoch an Short-Positionen. Diese ungewöhnliche Konstellation könnte den Nährboden für eine explosive Kursbewegung bereiten.

Bullishes Marktumfeld trotz pessimistischer Stimmung

Das aktuelle Marktumfeld präsentiert sich grundsätzlich positiv, insbesondere mit Blick auf eine möglicherweise klarere Krypto-Regulierung und das steigende institutionelle Interesse durch ETF-Nachfrage. Dennoch dominiert bei Ethereum aktuell die Skepsis unter den Marktteilnehmern.

Eine aktuelle Prognose von Coincodex sieht für Ethereum bis Mai 2025 ein Potenzial von 113,7 Prozent, was einem Kursziel von 5.646 US-Dollar entspricht. Große Investoren wie BlackRock haben bereits damit begonnen, über Ethereum Spot ETFs zu akkumulieren.

Solaxy: Layer-2 Lösung im Presale gestartet

Während der Kryptomarkt gespannt auf eine mögliche Ethereum-Rallye wartet, macht das Projekt Solaxy mit seiner Layer-2-Lösung für Solana von sich reden. Die Plattform verspricht, Transaktionen zu beschleunigen und Netzwerküberlastungen zu verhindern.

Der native $SOLX-Token hat bereits im Presale über 19,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das große Interesse erklärt sich durch die zentrale Rolle des Tokens im Ökosystem, wo er für Liquiditätspaare und als Zahlungsmittel für dApps benötigt wird.

Direkt zur Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.